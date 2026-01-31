КНДР різко скоротила постачання зброї до Росії: ЗМІ пояснили, про що це може сигналізувати

У січні 2026 року Північна Корея різко скоротила обсяги постачання зброї до Росії. За місяць було зафіксовано лише один випадок заходу російських суден-контейнеровозів до портів КНДР.

Востаннє судно пришвартувалося біля причалу, пов'язаного з експортом зброї, 14 січня, пише південнокорейське видання NK News із посиланням на супутникові знімки.

Аналіз супутникових зображень показав, що це, ймовірно, було одне з двох російських суден, які раніше вже відіграли ключову роль у торгівлі зброєю між РФ та КНДР — або Angara, або Lady R.

Попередній такий захід російського судна у північнокорейський порт відбувся 21 грудня.

Після його відбуття протягом кількох днів на пірсі вивантажили контейнери, які очікували на відправку ще три тижні.

Як зазначає NK News, зазвичай російські кораблі здійснювали щонайменше три візити до корейського порта щомісяця.

Причини паузи в січні не відомі. Автори публікації припускають, що це може бути пов’язано з поганою погодою, яка цього року була особливо суворою.

Також аналітики не виключають, що на закупівлі північнокорейської зброї могла вплинути активізація мирних переговорів між Україною та РФ, або ж внутрішньополітична ситуація в самій КНДР.

Нагадаємо, КНДР готується наростити виробництво протитанкових ракетних комплексів Bulsae-4, які вже застосовуються її військовими у війні проти України.

Фокус також писав про те, що Росія відправляє викрадених українських дітей до таборів у Північній Кореї на "перевиховання".