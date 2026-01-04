У КНДР планують збільшити виробництво Bulsae-4: чому це погано для України, — Defense Express

Північна Корея готується значно наростити виробництво протитанкових ракетних комплексів Bulsae-4, які вже застосовуються її військовими у війні проти України. При цьому є свідчення, що частина цього озброєння може потрапити до Росії.

Як повідомляє військово-аналітичний портал Defense Express, лідер КНДР Кім Чен Ин під час огляду заводу з виробництва ПТРК на початку 2026 року поставив завдання оборонно-промисловому комплексу країни прискорити випуск Bulsae-4 та усунути проблеми у виробництві.

За наявними даними, темпи виробництва мають зрости у 2,5 раза.

"Так, "оборонка" КНДР має вирішити питання стосовно недоліків виробництва ПТРК Bulsae-4 і зрештою збільшити темпи у два з половиною рази. У мережі є фото безпосередньо з виробництва цих комплексів, де можна побачити як ракети в ТПК, так і в процесі складання", — йдеться в матеріалі.

Крім того, аналітики посилаючись на інформацію агенціії KCNA Watch пишуть, що розширення виробництва пов’язане з планами КНДР оснащувати власні підрозділи цими комплексами у першій половині року. Кім Чен Ин також заявив, що Bulsae-4 потенційно можуть частково замінити реактивні системи залпового вогню у майбутньому.

Також окремі джерела повідомляють, що ПТРК Bulsae-4 нібито були модернізовані на основі досвіду їх застосування проти українських військ, з залученням російських фахівців. Зокрема, очікується, що частина вироблених систем може постачатися до РФ, що підвищує ризик їхнього використання у війні проти України.

Ба більше, видання зазнчаає, що перша інформація про застосування Bulsae-4 з’явилася ще влітку 2024 року, але її спочатку спростували. Проте у серпні того ж року ці ракети були помічені у руках північнокорейських військових, які воюють у складі російських підрозділів.

Як відомо, ПТРК Bulsae-4 здатний уражати цілі поза прямою видимістю (режим NLOS) і має фактичну дальність близько 10 км.

