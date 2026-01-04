В КНДР планируют увеличить производство Bulsae-4: почему это плохо для Украины, — Defense Express

Северная Корея готовится значительно нарастить производство противотанковых ракетных комплексов Bulsae-4, которые уже применяются ее военными в войне против Украины. При этом есть свидетельства, что часть этого вооружения может попасть в Россию.

Как сообщает военно-аналитический портал Defense Express, лидер КНДР Ким Чен Ын во время осмотра завода по производству ПТРК в начале 2026 года поставил задачу оборонно-промышленному комплексу страны ускорить выпуск Bulsae-4 и устранить проблемы в производстве.

По имеющимся данным, темпы производства должны вырасти в 2,5 раза.

"Так, "оборонка" КНДР должна решить вопрос о недостатках производства ПТРК Bulsae-4 и в конце концов увеличить темпы в два с половиной раза. В сети есть фото непосредственно с производства этих комплексов, где можно увидеть как ракеты в ТПК, так и в процессе сборки", — говорится в материале.

Кроме того, аналитики ссылаясь на информацию агентства KCNA Watch пишут, что расширение производства связано с планами КНДР оснащать собственные подразделения этими комплексами в первой половине года. Ким Чен Ын также заявил, что Bulsae-4 потенциально могут частично заменить реактивные системы залпового огня в будущем.

Также отдельные источники сообщают, что ПТРК Bulsae-4 якобы были модернизированы на основе опыта их применения против украинских войск, с привлечением российских специалистов. В частности, ожидается, что часть произведенных систем может поставляться в РФ, что повышает риск их использования в войне против Украины.

Более того, издание отмечает, что первая информация о применении Bulsae-4 появилась еще летом 2024 года, но ее сначала опровергли. Однако в августе того же года эти ракеты были замечены в руках северокорейских военных, воюющих в составе российских подразделений.

Как известно, ПТРК Bulsae-4 способен поражать цели вне прямой видимости (режим NLOS) и имеет фактическую дальность около 10 км.

