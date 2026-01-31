КНДР резко сократила поставки оружия в Россию: СМИ объяснили, о чем это может сигнализировать

В январе 2026 года Северная Корея резко сократила объемы поставок оружия в Россию. За месяц был зафиксирован лишь один случай захода российских судов-контейнеровозов в порты КНДР.

Последний раз судно пришвартовалось у причала, связанного с экспортом оружия, 14 января, пишет южнокорейское издание NK News со ссылкой на спутниковые снимки.

Анализ спутниковых изображений показал, что это, вероятно, было одно из двух российских судов, которые ранее уже сыграли ключевую роль в торговле оружием между РФ и КНДР — либо Angara, либо Lady R.

Предыдущий такой заход российского судна в северокорейский порт состоялся 21 декабря.

После его отбытия в течение нескольких дней на пирсе выгрузили контейнеры, которые ожидали отправки еще три недели.

Как отмечает NK News, обычно российские корабли совершали не менее трех визитов в корейский порт ежемесячно.

Відео дня

Причины паузы в январе не известны. Авторы публикации предполагают, что это может быть связано с плохой погодой, которая в этом году была особенно суровой.

Также аналитики не исключают, что на закупки северокорейского оружия могла повлиять активизация мирных переговоров между Украиной и РФ, или же внутриполитическая ситуация в самой КНДР.

Напомним, КНДР готовится нарастить производство противотанковых ракетных комплексов Bulsae-4, которые уже применяются ее военными в войне против Украины.

Фокус также писал о том, что Россия отправляет похищенных украинских детей в лагеря в Северной Корее на "перевоспитание".