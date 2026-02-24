Контролює ядерні сили: Кім Чен Ин призначив 13-річну доньку керувати ракетним управлінням, — ЗМІ

Наступниця лідера КНДР Кім Чен Ина, його донька Кім Чжу Е отримала контроль над ракетним управлінням країни. Її точний вік прихований, та за даними ЗМІ, спадкоємиці диктатора зараз близько 13 років.

Про призначення доньки Кім Чен Ин на керівну посаду в Ракетному управлінні Корейської Народно-Демократичної Республіки пише Newsweek із посиланням на південнокорейські ЗМІ та високопосадовця уряду Південної Кореї. Напередодні, 22 лютого, очільника КНДР було переобрано генеральним секретарем правлячої Трудової партії Кореї — цю посаду він обіймає вже протягом 15 років.

Журналісти зазначили, що донька-підліток Чжу Е все частіше супроводжує Кім Чен Ина на публічних заходах, зокрема на випробуваннях ракет. Це підживило теорії щодо того, що вона є фавориткою на успадкування посади верховного лідера країни — це стало б відходом від традицій династії, яка до того віддавала перевагу спадкоємцям-чоловікам.

Відносини між Сеулом і Пхеньяном в останні роки різко погіршилися через розширення Кімом ядерних і балістичних програм і жорстку позицію президента Південної Кореї Юн Сок Йоля.

За даними розвідки Південної Кореї, Кім Чен Ин призначив доньку своєю наступницею Фото: Yonhap

Джерела в розвідці повідомили південнокорейським урядовцям, що Чжу Е обійняла посаду, подібну до "директорки" ракетного бюро. Це має підготувати її до командування Корейською народною армією. Повідомляється, що дівчину вже інструктують генерали, а в деяких випадках вона сама віддає накази замість Чжан Чан Га, який очолює Ракетне управління з кінця 2023 року.

Аналітики зауважують, що картина спадкоємності в КНДР залишається нестабільною та залежить від внутрішньої динаміки влади. Зокрема вплинути на передачу влади може 37-річна сестра Кім Чен Ина, Йо Чжон.

Кім Чен Ин обрав спадкоємицю: що відомо

Про те, що Кім Чен Ин визначився зі своїм наступником, повідомила 12 лютого головна розвідувальна служба Південної Кореї. За її даними, в стадію призначення наступницею вступила донька лідера КНДР, Кім Чжу Е.

19 лютого таблоїд Daily Mail писав, що в КНДР може розгорітися війна за владу між сестрою Кім Чен Ина та його дочкою.

Того ж дня ЗМІ розповідали, що Кім Чен Ин особисто керував ядерною реактивною системою залпового вогню на військовому параді у Пхеньяні.

Минулого року в грудні Кім Чен Ин із донькою показали першу атомну 8700-тонну субмарину Північної Кореї.