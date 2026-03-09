Вместо того чтобы стремиться к ядерному сдерживанию, Китай наращивает запасы для ведения войны. И тайно проводит ядерные испытания.

Дискуссия на тему ядерного оружия возникла после того, как президент США Дональд Трамп поручил правительству возобновить ядерные испытания "на равных условиях" с Китаем и Россией на фоне того, что Соединенные Штаты не проводили ядерных испытаний с 1992 года. Китай отрицал, что испытывал ядерное оружие, однако эксперты Washington Post утверждают, что в Пекине темнят. И испытания на самом деле проводились, только втайне.

Спустя несколько дней после заявления Трампа в октябре сенатор Том Коттон (республиканец от штата Арканзас), председатель Комитета Сената по разведке, заявил: "ЦРУ считает, что и Россия, и Китай проводили испытания сверхкритического ядерного оружия", тем самым, по-видимому, поддержав заявление президента США.

Затем, 6 февраля, Томас ДиНанно, заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, выступил в Женеве с речью, в которой заявил, что "Китай провел ядерные испытания… с заявленной мощностью в сотни тонн. НОАК пыталась скрыть испытания, завуалировав ядерные взрывы… Китай использовал метод "разъединения" — способ снижения эффективности сейсмического мониторинга — чтобы скрыть свою деятельность от всего мира".

17 февраля Кристофер Йеау, помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению, предоставил более подробную информацию об испытании, которое, по его словам, произошло 22 июня 2020 года.

"Вероятный взрыв произошел прямо рядом с ядерным полигоном Лоп-Нур", — сказал он, указав сейсмическую станцию, которая его зафиксировала, а также время (9:18 по всемирному координированному времени) и магнитуду (2,75). Он добавил, что испытание "было чрезвычайно важным, оно дало мощный заряд, что довольно очевидно из сейсмических графиков". Позже это подтвердили и в Организации по Договору о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

Китай продолжает отрицать проведение ядерных испытаний, но до сих пор не пригласил международных наблюдателей на полигон Лоп-Нур для оценки достоверности заявлений США.

Эксперты напоминают, что Китай является самой быстрорастущей ядерной державой в мире. Он отказывается от любых дискуссий о стратегической стабильности, мерах по укреплению доверия или прозрачности, а также не участвует в предварительных обсуждениях по контролю над вооружениями и уже много лет отвергает присоединение к любым договорам о контроле над вооружениями. И они уверены, что Китай создает ядерный арсенал не для сдерживания, а для ведения ядерной войны .

На данный момент все имеющиеся технические данные указывают на то, что Китай действительно провел тайное испытание ядерного оружия очень малой мощности, что он демонтировал его в подземной камере, чтобы замаскировать сейсмические эффекты и скрыть испытание от всего мира, и теперь лжет об этом. В связи с этим Соединенные Штаты и их союзники должны быть очень обеспокоены намерениями Китая.

Китай стремительно наращивает свой ядерный арсенал, строит шахты для межконтинентальных баллистических ракет, которых у него сейчас больше, чем у Соединенных Штатов, и развернул ядерные силы , способные поражать цели от Японии до Гуама и Австралии.

