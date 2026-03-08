США планують відправку спецпідрозділів для захоплення ядерних запасів Ірану, — Axios (фото)

США та Ізраїль обговорювали відправку спецпідрозділів в Іран для забезпечення контролю над запасами високогозбагаченого урану. Саме недопущення отримання Тегераном ядерної зброї є однією з ключових задач операції "Епічна лють".

За прирблизними оцінками, нині Тегеран має 450 кілограмів урану, збагаченого до 60%, який можна довести до зброєздатного рівня за кілька тижнів. Про це повідомляє Axios з посиланням на чотири джерела.

Співрозмовники ЗМІ вказують, що наразі поки незрозуміло, чи це буде американська, ізраїльська чи спільна місія. Найімовірніше, відбудеться лише після того, як обидві країни будуть упевнені, що іранські збройні сили "більше не здатні становити серйозну загрозу для задіяних сил".

"Адміністрація обговорює два варіанти: повне вивезення матеріалу з Ірану або залучення ядерних експертів для його розбавлення на місці. Місія, ймовірно, передбачатиме участь бійців спецназу разом із вченими — можливо, з Міжнародного агентства з атомної енергії", — пишуть журналісти, цитуючи слова одного інсайдера.

Іранська влада мала майже пів тонни збагаченого урану Фото: timesofisrael.com

Інші два джерела підтвердили, що план подібної операції був у переліку варіантів, які представили очільнику Білого Дому перед початком війни проти Ірану. Водночас неназваний чиновник каже, що з питанням високозбагаченого урану є два моменти — яке його місцерозташування та "як дістатися до нього та встановити фізичний контроль".

ЗМІ вказує, що минулорічна кампанія США та Ізраїлю фактично поховала всі запаси ядерного палива "під уламками". Іранська влада, як стверджують джерела, теж не змогла дістатися до них, а також не змогла відновити роботу цього виду промисловості.

"Удари також знищили майже всі іранські центрифуги, і немає жодних свідчень відновлення збагачення. Американські та ізраїльські чиновники повідомляють, що більша частина запасів зосереджена в підземних тунелях ядерного об'єкта в Ісфахані, решта розподілена між Фордо та Натанзом", — йдеться в тексті.

Крім того, кілька джерел резюмують, що можлива наземна операція, про яку думає Трамп, означає залучення "невеликих сил спецпризначенців". Тому всі обговорення в Білому домі з цього питання стосувалися саме раніше згаданої опції.

Раніше Фокус повідомляв, що Трамп хоче проведення наземної операції США в Ірані. Очільник Білого дому відзначив, що зацікавлений у контроль США над урановими запасами Ірану, тоді як Тегеран і Вашингтон мають співпрацюти у нафтовидобутку за венесуельським прикладом.

Згодом стало відомо, що в Ірані почали пошуки хімічної зброї. Приховані нервово-паралітичні речовини можуть бути застосовані під час атак дронів по сусідніх до Ірану країнах, зокрема Ізраїлю та Об'єднаних Арабських Еміратах, і вбити тисячі людей.