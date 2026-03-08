США планируют отправку спецподразделений для захвата ядерных запасов Ирана, — Axios (фото)

США и Израиль обсуждали отправку спецподразделений в Иран для обеспечения контроля над запасами высокообогащенного урана. Именно недопущение получения Тегераном ядерного оружия является одной из ключевых задач операции "Эпическая ярость".

По приблизительным оценкам, сейчас Тегеран имеет 450 килограммов урана, обогащенного до 60%, который можно довести до оружейного уровня за несколько недель. Об этом сообщает Axios со ссылкой на четыре источника.

Собеседники СМИ указывают, что пока пока непонятно, будет ли это американская, израильская или совместная миссия. Скорее всего, произойдет лишь после того, как обе страны будут уверены, что иранские вооруженные силы "больше не способны представлять серьезную угрозу для задействованных сил".

"Администрация обсуждает два варианта: полный вывоз материала из Ирана или привлечение ядерных экспертов для его разбавления на месте. Миссия, вероятно, будет предусматривать участие бойцов спецназа вместе с учеными — возможно, из Международного агентства по атомной энергии", — пишут журналисты, цитируя слова одного инсайдера.

Иранские власти имели почти полтонны обогащенного урана Фото: timesofisrael.com

Другие два источника подтвердили, что план подобной операции был в перечне вариантов, которые представили главе Белого Дома перед началом войны против Ирана. В то же время неназванный чиновник говорит, что с вопросом высокообогащенного урана есть два момента — какое его месторасположение и "как добраться до него и установить физический контроль".

СМИ указывает, что прошлогодняя кампания США и Израиля фактически похоронила все запасы ядерного топлива "под обломками". Иранские власти, как утверждают источники, тоже не смогли добраться до них, а также не смогли возобновить работу этого вида промышленности.

"Удары также уничтожили почти все иранские центрифуги, и нет никаких свидетельств возобновления обогащения. Американские и израильские чиновники сообщают, что большая часть запасов сосредоточена в подземных туннелях ядерного объекта в Исфахане, остальные распределены между Фордо и Натанзом", — говорится в тексте.

Кроме того, несколько источников резюмируют, что возможная наземная операция, о которой думает Трамп, означает привлечение "небольших сил спецназа". Поэтому все обсуждения в Белом доме по этому вопросу касались именно ранее упомянутой опции.

Ранее Фокус сообщал, что Трамп хочет проведения наземной операции США в Иране. Глава Белого дома отметил, что заинтересован в контроле США над урановыми запасами Ирана, тогда как Тегеран и Вашингтон должны сотрудничать в нефтедобыче по венесуэльскому примеру.

Впоследствии стало известно, что в Иране начали поиски химического оружия. Скрытые нервно-паралитические вещества могут быть применены во время атак дронов по соседним с Ираном странам, в частности Израилю и Объединенным Арабским Эмиратам, и убить тысячи людей.