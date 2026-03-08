Разведчики тайно ищут в Иране химическое оружие, способное убить тысячи людей во время атак дронов, — Daily Mail

Американские, британские и французские шпионы участвуют в тайной операции по розыску опасного химического оружия в Иране, которое Тегеран может применить для смертоносных атак беспилотников по другим странам.

Скрытые нервно-паралитические вещества могут быть применены во время атак дронов по соседним с Ираном странам, в частности Израилю и Объединенным Арабским Эмиратам, и убить тысячи людей. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Шпионы разыскивают на территории Ирана объекты, которые Израиль определил как потенциальные тайники нервно-паралитических веществ. Источники в службах безопасности сообщили медиа, что ЦРУ и Моссад имеют доказательства того, что запасы химического оружия были спрятаны в отдельных местах. Сейчас их ищут в четырех местах.

"Мы не должны недооценивать иранцев. Они умные люди и могут быстро приспосабливаться... Если их загнать в угол, они вполне могут решить применить химическое оружие — скорее всего, против Израиля, но кто знает, где еще?", — заявил источник из британских служб безопасности в комментарии медиа.

Неназванный чиновник также поделился с Daily Mail, что существуют определенные признаки применения химического оружия иранским режимом в ходе массовых протестов, которые прокатились в стране в начале 2026 года. Симптомы, которые описывали пострадавшие, указывали на возможное действие нервно-паралитических веществ. Об этом также звучали заявления со стороны активистов.

Накануне американо-израильской военной операции в Иране по всей территории Ближнего Востока были распределены лекарства, предназначенные для смягчения последствий ядерных и химических атак, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Доктор Ханан Балхи, региональный директор ВОЗ для Восточного Средиземноморья, заявлял, что подготовка к возможной "ядерной или химической войне" в регионе продолжается уже долгое время. Речь идет в частности о распределении йодида калия и специальном обучении медиков.

В то же время США и союзники обеспокоены тем, что Тегеран мог передать свое смертоносное химическое оружие своим приспешникам.

"Хорошо известно, что Иран производил и использовал нервно-паралитический газ в предыдущих конфликтах", — заявил аналитик по вопросам обороны Тим Рипли.

Напомним, 8 февраля издание CNN сообщило, что Израиль объявил о новой фазе войны в Иране, начав бомбардировку нефтяных хранилищ страны.

Также президент США Дональд Трамп ответил, помогают ли россияне Ирану в противостоянии на Ближнем Востоке.