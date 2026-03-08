Розвідники таємно шукають в Ірані хімічну зброю, здатну вбити тисячі людей під час атак дронів, — Daily Mail

Американські, британські та французькі шпигуни беруть участь у таємній операції з розшуку небезпечної хімічної зброї в Ірані, яку Тегеран може застосувати для смертоносних атак безпілотників по інших країнах.

Приховані нервово-паралітичні речовини можуть бути застосовані під час атак дронів по сусідніх до Ірану країнах, зокрема Ізраїлю та Об'єднаних Арабських Еміратах, і вбити тисячі людей. Про це повідомило видання Daily Mail.

Шпигуни розшукують на території Ірану об'єкти, які Ізраїль визначив як потенційні схованки нервово-паралітичних речовин. Джерела в службах безпеки повідомили медіа, що ЦРУ та Моссад мають докази того, що запаси хімічної зброї були заховані в окремих місцях. Наразі їх шукають у чотирьох місцях.

"Ми не повинні недооцінювати іранців. Вони розумні люди і можуть швидко пристосовуватися… Якщо їх загнати в кут, вони цілком можуть вирішити застосувати хімічну зброю — найімовірніше, проти Ізраїлю, але хто знає, де ще?", — заявило джерело з британських служб безпеки у коментарі медіа.

Неназваний посадовець також поділився з Daily Mail, що існують певні ознаки застосування хімічної зброї іранським режимом в ході масових протестів, які прокотилися в країні на початку 2026 року. Симптоми, які описували постраждалі, вказували на можливу дію нервово-паралітичних речовин. Про це також лунали заяви з боку активістів.

Напередодні американо-ізраїльської військової операції в Ірані по всій території Близького Сходу були розподілені ліки, призначені для пом'якшення наслідків ядерних та хімічних атак, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Доктор Ханан Балхі, регіональний директор ВООЗ для Східного Середземномор'я, заявляв, що підготовка до можливої "ядерної або хімічної війни" в регіоні триває вже довгий час. Йдеться зокрема про розподіл йодиду калію та спеціальне навчання медиків.

Водночас США та союзники занепокоєні тим, що Тегеран міг передати свою смертоносну хімічну зброю своїм поплічникам.

"Добре відомо, що Іран виробляв і використовував нервово-паралітичний газ у попередніх конфліктах", — заявив аналітик з питань оборони Тім Ріплі.

Нагадаємо, 8 лютого видання CNN повідомило, що Ізраїль оголосив про нову фазу війни в Ірані, розпочавши бомбардування нафтових сховищ країни.

Також президент США Дональд Трамп відповів, чи допомагають росіяни Ірану у протистоянні на Близькому Сході.