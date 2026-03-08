"Не надто добре справляються": Трамп відповів, чи допомагають росіяни Ірану у протистоянні зі США

Навіть якщо Росія допомагає Ірану у протистоянні проти Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю, то вони "не надто добре" справляються з цим.

Поки що президент США Дональд Трамп "не має жодних ознак" того, що Кремль надає військову підтримку Тегерану, зокрема що стосується розвідувальних даних. Про це американський лідер заявив 7 березня на борту Air Force One, передає Clash Report.

Репортер запитав у Трампа на тлі новин у ЗМІ про те, що РФ може допомагати у протистоянні на Близькому Сході. На це лідер Білого дому відповів, що ніяких підтверджень цьому він не має.

"Я не маю жодних ознак цього. Якщо це так, то вони не дуже добре справляються, бо Іран не надто добре справляється", — пояснив Трамп.

Журналіст також далі зазначив, що навіть якщо росіяни не допомагають Тегерану, то вони все одно втручаються у конфлікт, до якого не мають жодного стосунку.

"Хіба вони не скажуть, що ми робимо це проти них? Вони можуть надавати всю інформацію, яку хочуть, але люди перевантажені. У нас найкраща армія на Землі", — відповів на це Трамп.

РФ може допомагати Ірану у протистоянні на Близькому Сході — що відомо

6 березня видання The Washigton Post повідомляло про те, що Росія надає Ірану розвідувальну інформацію, яку Тегеран застосовує для атак на американські літаки та кораблі. Через це чиновники Білого дому вважають, що Москва неофіційно та непрямо долучилась до війни на боці Ірану.

У РФ натомість не приховують відкриту підтримку Ірану. Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін 7 березня у коментарі для Sky News заявив, що росіяни не нейтральні у питанні конфлікту на Близькому Сході, зазначивши, що Москва солідарна з Тегераном.

Нагадаємо, 7 березня канал Channel 12 повідомив, що син покійного лідера Ірану Моджтаба Хаменеї отримав поранення під час бомбардувань Ізраїлю.

Також агентство Reuters передало заяву президента ОАЕ про те, що країна "перебуває у стані війни".