Ізраїль оголосив про нову фазу війни: почалися бомбардування нафтосховищ Ірану (відео)

Ізраїль розпочав новий етап війни в Ірані, здійснивши масовані удари по паливних об'єктах у Тегерані.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у суботу ввечері, 7 березня, атакувала нафтові сховища Ірану і зокрема столиці, що постачають паливо "різним споживачам, включаючи військові формування в Ірані". Про це повідомляє видання CNN з посиланням на ізраїльське джерело.

"Це значний удар, який є додатковим кроком у посиленні шкоди, завданої військовій інфраструктурі іранського терористичного режиму", — йдеться у заяві ЦАХАЛ.

Агентство Reuters, посилаючись на іранські інформаційні агентства та джерело в Міністерстві нафти Ірану, повідомило, що паливні склади Ірану були вражені ударами в трьох районах, включаючи Карадж, що розташований на захід від Тегерана.

Видання Iran International інформувало, що у Тегерані здійнялися пожежі у чотирьох районах після ударів Ізраїлю. Полум'я видно на заході, сході та півдні іранської столиці, а також палає нафтобаза Агдасіє у північній частині міста.

Водночас Армія оборони Ізраїлю офіційно підтвердила бомбардування декількох комплексів зберігання палива у Тегерані. У заяві йдеться, що удари було завдано за допомогою розвідки Збройних сил Ізраїлю.

"Збройні сили іранського терористичного режиму безпосередньо і часто використовують ці резервуари для палива для функціонування військової інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

ЦАХАЛ також анонсує продовження рішучих дій задля послаблення іранського режиму та усунення загроз для Ізраїлю.

У відповідь Іран близько 02:00 години запустив чергову хвилю балістичних ракет у бік Ізраїлю, повідомив ЦАХАЛ.

