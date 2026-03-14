"Это не впервые": Путин уговаривал Трампа перевезти сотни килограммов обогащенного урана из Ирана в РФ, — СМИ

Российский диктатор Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе предлагал перевезти 450 килограммов обогащенного урана из Ирана в Россию на "хранение", выдвигая это как одну из идей к прекращению войны на Ближнем Востоке.

Трамп отклонил это предложение, хотя теоретически это позволило бы изъять иранские ядерные запасы без наземной операции американских войск в Иране, пишет Axios.

Отмечается, что обеспечение контроля над 450 килограммами иранского урана, обогащенного до 60%, является одной из ключевых военных целей США и Израиля. Этого хватит для того, чтобы за несколько недель изготовить более 10 ядерных бомб.

По данным издания, во время телефонного разговора с Трампом 9 марта Путин выдвинул несколько предложений по прекращению войны между США и Ираном, одним из которых была договоренность по урану.

"Это не впервые, когда ее выдвигали, ее не приняли. Позиция США заключается в том, что мы должны убедиться, что уран находится под охраной", — рассказал журналистам неназванный американский чиновник.

Журналисты подчеркнули, что Россия выдвигала подобные предложения во время переговоров между США и Ираном по ядерной программе еще в мае 2025 года.

Перед началом бомбардировки Израилем и США Иран отклонил предложение о перевозке урана и предложил разбавлять уран на своих собственных объектах под наблюдением Международного агентства по атомной энергии.

В то же время, по данным Axios, США и Израиль обсуждали возможность отправки спецподразделений в Иран для обеспечения безопасности ядерных запасов на более позднем этапе войны.

В частности, министр обороны Пит Гегсет заявил на пресс-конференции в пятницу, что США "имеют целый ряд вариантов" для взятия под контроль высокообогащенного урана Ирана.

В то же время, Трамп в интервью Fox News намекнул, что обеспечение безопасности высокообогащенного урана пока не является главным приоритетом.

"Мы не сосредотачиваемся на этом, но в какой-то момент, возможно, будем", — подчеркнул Трамп.

Напомним, 8 марта издание Axios обнародовало материал, в котором говорится о том, что США планируют отправку спецподразделений для захвата ядерных запасов Ирана.

