РФ не припинить війну, навіть якщо Україна повністю відступить з Донбасу: в ISW пояснили нові заяви Кремля

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров продовжує відкидати будь-яке переговорне врегулювання, яке не задовольняє всіх російських вимог. Кремль відкидає навіть ті домовленості, що передбачають територіальні поступки перед РФ.

Під час пресконференції з прем’єр-міністром та міністром закордонних справ Кенії Мусалією Мудаваді 16 березня Лавров заявив, що Росія не припинить війну навіть за умови, що Україна "визнає реалії на місцях". Про це пише американський Інститут вивчення війни.

Кремлівський чиновник наголосив, що Росія відмовляється припиняти війну навіть якщо Україна повністю вийде з території Донбасу, погодившись на поступки задля досягнення миру.

РФ хоче захопити всю територію України

Лавров продовжує наполягати, що нібито український уряд є "першопричиною" війни. Європейські миротворці, які потенційно розгорнуть на території України після припинення вогню, очільник російського МЗС назвав нічим іншим, як "окупаційними військами".

"Опис Лавровим європейських військ, які будуть розгорнуті на території, контрольованій Україною, з дозволу України, але, ймовірно, без дозволу РФ, демонструє спробу Росії встановити свій контроль над суверенною українською територією, натякаючи, що територія, на яку українська влада запросить європейські війська, не є її частиною", — припускають аналітики ISW.

Подібну риторику про "першопричини" російського вторгнення в Україну кремлівські посадовці виголошують не вперше. У такий спосіб Кремль просто повторює власні максималістські вимоги на переговорах щодо закінчення війни, що стосуються скорочення українського війська, "нейтрального" статусу, розширення НАТО, так званої "денацифікації" та "демілітаризації".

Чергові заяви Лаврова — публічне засвідчення того, що Кремль не відступить від своїх вимог навіть в ході тристоронніх переговорів за участі Сполучених Штатів Америки, йдеться в аналітичному звіті.

Також 16 березня Лавров поскаржився на безрезультатні переговори з Францією, які не вплинули на хід переговорів щодо закінчення війни в Україні.