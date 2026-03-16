"Нічого нового": Лавров заявив про безрезультатні переговори з Францією

Сергій Лавров заявив, що представник Парижа не привіз до Москви "нічого нового", що вплинуло б на хід переговорів щодо завершення війни в Україні.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив візит представника Франції до Москви та поскаржився, що Кремль нібито "не почув нічого нового" щодо переговорів. Нову заяву він зробив під час свого брифінгу, повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС.

За словами Лаврова, російська сторона не почула нічого іншого, що було оголошено публічно з Франції, на цих закритих переговорах.

"Це справді так. Але нічого нового він не привіз, і Дмитро Сергійович чітко про це сказав. Нічого, що б не звучало публічно з Парижа, на цих закритих контактах ми не почули", — зазначив Лавров.

Російський міністр повідомив, що офіційний представник Франції приїжджав до Москви "для встановлення політичних контактів з Україною".

Відео дня

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в певний момент "доведеться поговорити" з російським диктатором Володимиром Путіним. Бо Україна та країни Європи мають шукати правильний формат для потенційних перемовин з Росією.

Нагадаємо, що Фокус повідомляв, що головний дипломат президента Франції Макрона Емануель Бонн таємно поїхав у Москву, де провів переговори з кремлівськими високопосадовцями. ЗМІ повідомляли, метою його поїздки стали "ключові питання", зокрема тема війни в Україні.

Також Фокус писав, як помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков відмовився від спілкування з французькими переговірниками. Мова йде про Емманюеля Бонна і Бертрана Бухвальтера.