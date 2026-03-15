"Ідіть нах*й" — російський дипломат обматюкав радників Макрона, — FT

Емманюель Бонн і Бертран Бухвальтер відвідали Росію в лютому 2026 року, їхнім завданням було домовитися з Кремлем про участь європейців у переговорах щодо України. Однак французькі переговорники отримали вкрай грубу відмову.

Помічник президента РФ, який курує питання зовнішньої політики, Юрій Ушаков відмовився від спілкування з французькими переговірниками, радниками президента Франції з національної безпеки, використавши російський мат. Про це пише Financial Times, посилаючись на власні джерела.

Згідно з публікацією, французи переконували Москву, що Європа має брати участь у мирних переговорах. Усе закінчилося тим, що, за словами дипломата з ЄС, Ушаков відповів приблизно так: "Вибачте, ні, ми не хочемо, ідіть нах*й".

При цьому прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі Financial Times заявив, що Європа не хоче допомагати мирному процесу.

"Коли приїхав представник Франції, він не приніс жодних позитивних сигналів. І тому йому справді нічого було почути позитивного. На жаль, європейці витрачають усі зусилля на те, щоб переконати українців продовжувати війну. Ми переконані, що європейці роблять помилку з точки зору свого власного майбутнього", — сказав прес-секретар Путіна.

Дмитро Пєсков: "Представник Франції не приніс жодних позитивних сигналів" Фото: РИА Новости

Пєсков заявив, що Росія впевнена у своїй перемозі у війні, але також він сказав, що "ми відкриті для дипломатичного врегулювання".

Європейські дипломати вказують на те, що мирні переговори між Росією та Україною заходять у глухий кут, адже головний посередник президент США Трамп втрачає інтерес до переговорів. Це пов'язано з війною в Ірані. При цьому, як повідомляють джерела, Москва негативно ставиться до участі Європи в мирних переговорах між РФ і Україною.

Чотири дипломати ЄС, які брали участь у переговорах між Росією та Україною, заявили, що військовий конфлікт між США та Іраном відвернув увагу Вашингтона від потенційної мирної угоди. Водночас джерела американського видання заявили, що війна в Ірані вигідна Росії, адже ціна на нафту зростає.

Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "в переговорах дійсно настала пауза, в американців інші пріоритети, і це зрозуміло".

Високопоставлений український чиновник, коментуючи ситуацію виданню, заявив, що Росія "несерйозно" ставиться до припинення війни з огляду на її вимоги, які Україна не може прийняти. І все ж він применшив побоювання, що переключення уваги США на Іран зірве переговори України з Росією.

Своєю чергою, один із дипломатів ЄС повідомив, що зараз уся увага зосереджена на війні в Ірані, і що для Європи та України — "це катастрофа" через можливе зниження рівня поставок зброї для України.

Черговий раунд мирних переговорів мав відбутися в Абу-Дабі (ОАЕ) 5 березня, але був відкладений через війну в Ірані. Нової дати і місця зустрічі між представниками України та РФ за посередництва США поки що не оголошено.

За словами джерел, які брали участь у неофіційних мирних переговорах, Кремль не виявив готовності до компромісу і сам розчарувався в процесі. Джерела вказують на те, що переговори між РФ і Україною зайшли в глухий кут.

При цьому лідери ЄС не полишають спроб узяти участь у переговорах, де посередником виступає лише США. При цьому, як кажуть чиновники з ЄС, поки що немає жодних ознак того, що США посилюватимуть тиск на Путіна, щоб завершити війну в Україні.

