"Идите нах*й" — российский дипломат обматерил советников Макрона, — FT

Эмманюель Бонн и Бертран Бухвальтер посетили Россию в феврале 2026 года, их задачей было договориться с Кремлем об участии европейцев в переговорах по Украине. Однако французские переговорщики получили крайне грубый отказ.

Помощник президента РФ, который курирует вопросы внешней политики, Юрий Ушаков отказался от общения с французскими переговорщиками, советниками президента Франции по национальной безопасности, использовав русский мат. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

Согласно публикации, французы убеждали Москву, что Европа должна принимать участие в мирных переговорах. Все закончилось тем, что, по словам дипломата из ЕС, Ушаков ответил примерно так: "Извините, нет, мы не хотим, идите нах*й".

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии Financial Times заявил, что Европа не хочет помогать мирному процессу.

"Когда приехал представитель Франции, он не принес никаких позитивных сигналов. И поэтому ему действительно нечего было услышать позитивного. К сожалению, европейцы тратят все усилия на то, чтобы убедить украинцев продолжать войну. Мы убеждены, что европейцы совершают ошибку с точки зрения своего собственного будущего", — сказал пресс-секретарь Путина.

Дмитрий Песков: "Представитель Франции не принес никаких позитивных сигналов" Фото: РИА Новости

Песков заявил, что Россия уверена в своей победе в войне, но также он сказал, что "мы открыты для дипломатического урегулирования".

Европейские дипломаты указывают на то, что мирные переговоры между Россией и Украиной заходят в тупик, ведь главный посредник президент США Трамп теряет интерес к переговорам. Это связано с войной в Иране. При этом, как сообщают источники, Москва негативно относится к участию Европы в мирных переговорах между РФ и Украиной.

Четыре дипломата ЕС, которые принимали участие в переговорах между Россией и Украиной, заявили, что военный конфликт между США и Ираном отвлек внимание Вашингтона от потенциального мирного соглашения. В то же время источники американского издания заявили, что война в Иране выгодна России, ведь цена на нефть растет.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "в переговорах действительно наступила пауза, у американцев другие приоритеты, и это понятно".

Высокопоставленный украинский чиновник, комментируя ситуацию изданию, заявил, что Россия "несерьезно" относится к прекращению войны, учитывая ее требования, которые Украина не может принять. И все же он преуменьшил опасения, что переключение внимания США на Иран сорвет переговоры Украины с Россией.

В свою очередь, один из дипломатов ЕС сообщил, что сейчас все внимание сосредоточено на войне в Иране и для Европы и Украины — "это катастрофа" из-за возможного снижения уровня поставок оружия для Украины.

Очередной раунд мирных переговоров должен был пройти в Абу-Даби (ОАЭ) 5 марта, но был отложен из-за войны в Иране. Новая дата и место встречи между представителями Украины и РФ при посредничестве США пока не объявлены.

По словам источников, участвовавших в неофициальных мирных переговорах, Кремль не проявил готовности к компромиссу и сам разочаровался в процессе. Источники указывают на то переговоры между РФ и Украиной зашли в тупик.

При этом лидеры ЕС не оставляют попыток принять участие в переговорах, где посредником выступает только США. При этом, как говорят чиновники из ЕС, пока нет никаких признаков того, что США будут усиливать давление на Путина, чтобы завершить войну в Украине.

