"Ничего нового": Лавров заявил о безрезультатных переговорах с Францией

Сергей Лавров заявил, что представитель Парижа не привез в Москву "ничего нового", что повлияло бы на ход переговоров по завершению войны в Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил визит представителя Франции в Москву и пожаловался, что Кремль якобы "не услышал ничего нового" относительно переговоров. Новое заявление он сделал во время своего брифинга, сообщает российское информационное агентство ТАСС.

По словам Лаврова, российская сторона не услышала ничего другого, что было объявлено публично из Франции, на этих закрытых переговорах.

"Это действительно так. Но ничего нового он не привез, и Дмитрий Сергеевич четко об этом сказал. Ничего, что бы не звучало публично из Парижа, на этих закрытых контактах мы не услышали", — отметил Лавров.

Российский министр сообщил, что официальный представитель Франции приезжал в Москву "для установления политических контактов с Украиной".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в определенный момент "придется поговорить" с российским диктатором Владимиром Путиным. Потому что Украина и страны Европы должны искать правильный формат для потенциальных переговоров с Россией.

Напомним, что Фокус сообщал, что главный дипломат президента Франции Макрона Эмануэль Бонн тайно поехал в Москву, где провел переговоры с кремлевскими чиновниками. СМИ сообщали, целью его поездки стали "ключевые вопросы", в частности тема войны в Украине.

Также Фокус писал, как помощник Владимира Путина Юрий Ушаков отказался от общения с французскими переговорщиками. Речь идет об Эмманюэле Бонне и Бертране Бухвальтере.