"Пауза завершена": Зеленский анонсировал встречу переговорных групп Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о возобновлении переговорного процесса по завершению войны и сообщил о подготовке новой встречи украинской делегации с США в ближайшее время.

Как сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении 19 марта, дипломатическая пауза завершена, а украинская политическая делегация уже направляется в Соединенные Штаты для продолжения переговоров о прекращении войны.

Глава государства отметил, что в последние дни министр обороны Рустем Умеров провел ряд встреч в ключевых странах региона Залива. По итогам этих контактов сформировано видение новых соглашений по безопасности, которые предусматривают, в частности, усиление украинской противовоздушной обороны. В то же время украинские специалисты уже работают в этих государствах, помогая противодействовать атакам дронов, и регулярно отчитываются о выполнении задач.

Відео дня

Отдельное внимание президент обратил на сигналы со стороны США о готовности и в дальнейшем работать в рамках действующих переговорных форматов. Он подчеркнул, что затягивание процесса больше нецелесообразно, и подчеркнул стремление Украины наполнить переговоры реальным содержанием. По его словам, уже в эту субботу ожидается новый этап переговоров.

"Мы уже имеем понимание относительно возможных новых договоренностей по безопасности со странами региона и конкретных шагов, которыми они могут усилить защиту Украины. Наши экспертные группы по противодействию дронам уже работают в этих государствах и ежедневно отчитываются о результатах. В то же время поступают сигналы от США о готовности продолжать переговоры в действующих форматах для достижения завершения войны", — пояснил он.

Зеленский также сообщил, что обсудил ключевые аспекты предстоящих переговоров с руководителем ГУР Кириллом Будановым, главой парламентской фракции Давид Арахамия и другими членами делегации. Кроме того, он добавил, что к переговорному процессу также присоединится дипломат Сергей Кислица.

"Переговорная пауза завершилась, и сейчас наша задача — сделать диалог максимально содержательным. Украинская политическая делегация уже направляется в США, где в ближайшую субботу ожидается новая встреча. Мы детально обсудили подготовку переговоров с Рустемом Умеровым, Кириллом Будановым, Давидом Арахамией, к процессу также присоединится Сергей Кислица. Наш приоритет — достижение достойного мира, и мы благодарны всем партнерам за поддержку", — отметил чиновник.

За день до этого, 18 марта, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Соединенными Штатами Америки по достижению мира пока откладываются. Однако, по его словам, посланник Кремля Кирилл Дмитриев продолжит работу в рамках двусторонней группы России и США.

