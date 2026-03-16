Давление на Путина усилилось: полковник объяснил, как Украина может заставить РФ завершить войну

Полковник армии Великобритании в отставке Филип Ингрэм убежден, что Украина имеет реальные инструменты, способные заставить Кремль согласиться на переговоры о завершении войны. По его мнению, решающим фактором могут стать системные удары по российской инфраструктуре, успехи украинских сил на фронте и постепенное усиление международного давления на Москву.

Об этом Филипп Ингрэм рассказал в интервью изданию "24 Канал". По его словам, президент России Владимир Путин оказался в довольно сложном положении как на международной арене, так и внутри собственной страны, что, соответственно, делает его позиции более уязвимыми.

Как отметил эксперт, нынешняя геополитическая ситуация создает для Кремля все больше вызовов. В частности, речь идет об ослаблении влияния России на Ближнем Востоке и активных действиях США против схем обхода санкций.

По его словам, Соединенные Штаты усиливают борьбу с так называемым российским "теневым флотом", который перевозит нефть в обход ограничений. Американские структуры уже задерживают отдельные суда в Атлантическом океане и одновременно призывают европейские страны действовать так же, и это, соответственно, усиливает давление на Владимира Путина.

В то же время, подчеркнул аналитик, важным фактором остаются и военные действия Украины. В частности, украинские силы наносят удары по энергетической инфраструктуре России, стратегическим аэродромам и другим военным объектам в глубоком тылу.

Отдельно эксперт отметил успешные атаки Украины на российский флот в Черном море. По его словам, несмотря на отсутствие полноценных военно-морских сил, Украине удалось существенно ослабить боевой потенциал российского флота.

Кроме того, Ингрэм предположил, что серия взрывов на танкерах со сжиженным газом в разных регионах мира может быть связана с деятельностью украинских спецслужб. По его мнению, подобные операции также направлены на подрыв экономических возможностей России финансировать войну.

Как успехи ВСУ на поле боя влияют на переговорный процесс

Эксперт также обратил внимание на изменение ситуации непосредственно на поле боя. В течение длительного времени, по его словам, боевые действия находились в состоянии почти полного позиционного противостояния. Хотя российские войска и продвигались вперед, это происходило очень медленно — иногда лишь на десятки метров в день — и сопровождалось значительными потерями.

Сейчас же, по оценке Ингрема, появляются признаки того, что украинские силы снова постепенно перехватывают инициативу на отдельных участках фронта. Он подчеркнул, что особенно важным сигналом является улучшение координации между различными подразделениями ВСУ.

В частности, по его словам, современные операции украинской армии все чаще предусматривают комплексное применение различных средств — ударных дронов, артиллерии, бронетехники и пехоты. Такая синхронизация, как отметил Ингрэм, свидетельствует о высоком уровне военной подготовки и более эффективном использовании как человеческих ресурсов, так и ограниченного количества западного вооружения.

Комментируя возможное влияние этих событий на переговорный процесс, эксперт отметил, что возвращение небольших территорий вряд ли сразу изменит позицию Кремля. По его мнению, российское военное руководство, вероятно, представляет эти потери Путину как временные отступления или тактическую перегруппировку.

Впрочем, ситуация может кардинально измениться, если Украина сможет расширить свои успехи и освободить значительно большие территории. В таком случае, убежден Ингрэм, Кремль может столкнуться с серьезным политическим и военным давлением, особенно если эти события будут сопровождаться дальнейшими ударами по российской инфраструктуре.

"Если к этому добавится еще и то, что российское общество все чаще начнет ставить под сомнение происходящее, тогда Владимир Путин действительно почувствует серьезное беспокойство. И именно при таких условиях он может согласиться сесть за стол переговоров. В то же время, даже если Путин и согласится на переговорный процесс, скорее всего, он будет пытаться добиться лишь временного перемирия. Ему нужна пауза, чтобы восстановить силы, перегруппироваться и нарастить возможности. То есть речь идет не о завершении войны — он не согласится ни на одно урегулирование, которое не позволит достичь поставленных им целей", — добавил специалист.

Сдача Донбасса: приблизит ли это Украину к миру

Отдельно эксперт прокомментировал информацию о том, что Россия якобы готова завершить войну при условии передачи ей Донбасса. По словам Ингрема, это требование фактически остается центральным для Кремля, поскольку российское руководство уже закрепило претензии на эти территории в собственном законодательстве.

В то же время он отметил, что даже в случае достижения подобной договоренности Россия, вероятно, будет рассматривать ее лишь как временную паузу. По мнению аналитика, подобный сценарий позволил бы Москве восстановить военный потенциал и впоследствии снова попытаться расширить свой контроль над украинскими территориями.

Ингрэм также подчеркнул, что первоначальные стратегические цели Кремля — остановить расширение НАТО и фактически ликвидировать украинскую государственность — уже провалились. В частности, за время полномасштабной войны Альянс, наоборот, расширился, а Украина смогла отстоять свою независимость.

"К тому моменту, когда россияне поймут, что все это было ложью, реальной оппозиции в стране уже может не остаться. А в условиях жестких репрессий внутри государства общество фактически не будет иметь возможности что-то изменить. И, в конце концов, Владимир Путин уже немолод и вряд ли будет оставаться у власти еще десятилетиями. В то же время он, вероятно, будет готовить себе преемников с таким же или подобным мировоззрением. Именно поэтому, по моему мнению, угроза со стороны России может сохраняться еще много десятилетий", — добавил эксперт.

Напомним, что до конца марта Украина будет оценивать перспективы переговоров с Россией, однако результаты могут быть неутешительными. В то же время трехсторонние переговоры с США и Россией замедлились, а Кремль заинтересован в них в основном для избежания санкций, а не для мира.

Также Фокус писал, что по словам политолога Игоря Рейтеровича, Кремль сейчас как никогда заинтересован в переговорах с Украиной, чтобы использовать их для собственных целей, в частности для обсуждения ситуации в Иране с американцами. Он добавил, что дальнейший ход переговоров зависит от решения администрации Дональда Трампа, и если США дадут "зеленый свет", новый раунд может состояться уже в ближайшее время.