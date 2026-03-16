Тиск на Путіна посилився: полковник пояснив, як Україна може змусити РФ завершити війну

Полковник армії Великої Британії у відставці Філіп Інгрем переконаний, що Україна має реальні інструменти, здатні змусити Кремль погодитися на переговори щодо завершення війни. На його думку, вирішальним фактором можуть стати системні удари по російській інфраструктурі, успіхи українських сил на фронті та поступове посилення міжнародного тиску на Москву.

Про це Філіп Інгрем розповів в інтерв’ю виданню "24 Канал". За його словами, президент Росії Володимир Путін опинився у доволі складному становищі як на міжнародній арені, так і всередині власної країни, що, відповідно, робить його позиції більш уразливими.

Як зазначив експерт, нинішня геополітична ситуація створює для Кремля дедалі більше викликів. Зокрема, йдеться про послаблення впливу Росії на Близькому Сході та активні дії США проти схем обходу санкцій.

За його словами, Сполучені Штати посилюють боротьбу з так званим російським "тіньовим флотом", який перевозить нафту в обхід обмежень. Американські структури вже затримують окремі судна в Атлантичному океані та водночас закликають європейські країни діяти так само, і це, відповідно, посилює тиск на Володимира Путіна.

Відео дня

Водночас, наголосив аналітик, важливим фактором залишаються і військові дії України. Зокрема, українські сили завдають ударів по енергетичній інфраструктурі Росії, стратегічних аеродромах та інших військових об’єктах у глибокому тилу.

Окремо експерт відзначив успішні атаки України на російський флот у Чорному морі. За його словами, попри відсутність повноцінних військово-морських сил, Україні вдалося суттєво послабити бойовий потенціал російського флоту.

Крім того, Інгрем припустив, що серія вибухів на танкерах зі зрідженим газом у різних регіонах світу може бути пов’язана з діяльністю українських спецслужб. На його думку, подібні операції також спрямовані на підрив економічних можливостей Росії фінансувати війну.

Як успіхи ЗСУ на полі бою впливають на переговорний процес

Експерт також звернув увагу на зміну ситуації безпосередньо на полі бою. Протягом тривалого часу, за його словами, бойові дії перебували у стані майже повного позиційного протистояння. Хоча російські війська й просувалися вперед, це відбувалося дуже повільно — інколи лише на десятки метрів на день — і супроводжувалося значними втратами.

Нині ж, за оцінкою Інгрема, з’являються ознаки того, що українські сили знову поступово перехоплюють ініціативу на окремих ділянках фронту. Він підкреслив, що особливо важливим сигналом є покращення координації між різними підрозділами ЗСУ.

Зокрема, за його словами, сучасні операції української армії дедалі частіше передбачають комплексне застосування різних засобів — ударних дронів, артилерії, бронетехніки та піхоти. Така синхронізація, як зазначив Інгрем, свідчить про високий рівень військової підготовки та більш ефективне використання як людських ресурсів, так і обмеженої кількості західного озброєння.

Коментуючи можливий вплив цих подій на переговорний процес, експерт зазначив, що повернення невеликих територій навряд чи одразу змінить позицію Кремля. На його думку, російське військове керівництво, ймовірно, представляє ці втрати Путіну як тимчасові відступи або тактичне перегрупування.

Втім, ситуація може кардинально змінитися, якщо Україна зможе розширити свої успіхи та звільнити значно більші території. У такому випадку, переконаний Інгрем, Кремль може зіткнутися з серйозним політичним і військовим тиском, особливо якщо ці події супроводжуватимуться подальшими ударами по російській інфраструктурі.

"Якщо до цього додасться ще й те, що російське суспільство дедалі частіше почне ставити під сумнів те, що відбувається, тоді Володимир Путін справді відчує серйозне занепокоєння. І саме за таких умов він може погодитися сісти за стіл переговорів. Водночас, навіть якщо Путін і погодиться на переговорний процес, найімовірніше, він намагатиметься домогтися лише тимчасового перемир’я. Йому потрібна пауза, щоб відновити сили, перегрупуватися та наростити можливості. Тобто йдеться не про завершення війни — він не погодиться на жодне врегулювання, яке не дозволить досягти поставлених ним цілей", — додав фахівець.

Здача Донбасу: чи наблизить це Україну до миру

Окремо експерт прокоментував інформацію про те, що Росія нібито готова завершити війну за умови передачі їй Донбасу. За словами Інгрема, ця вимога фактично залишається центральною для Кремля, оскільки російське керівництво вже закріпило претензії на ці території у власному законодавстві.

Водночас він наголосив, що навіть у разі досягнення подібної домовленості Росія, ймовірно, розглядатиме її лише як тимчасову паузу. На думку аналітика, подібний сценарій дозволив би Москві відновити військовий потенціал і згодом знову спробувати розширити свій контроль над українськими територіями.

Інгрем також підкреслив, що початкові стратегічні цілі Кремля — зупинити розширення НАТО та фактично ліквідувати українську державність — уже провалилися. Зокрема, за час повномасштабної війни Альянс, навпаки, розширився, а Україна змогла відстояти свою незалежність.

"До того моменту, коли росіяни зрозуміють, що все це було брехнею, реальної опозиції в країні вже може не залишитися. А в умовах жорстких репресій усередині держави суспільство фактично не матиме можливості щось змінити. І, зрештою, Володимир Путін вже немолодий і навряд чи залишатиметься при владі ще десятиліттями. Водночас він, ймовірно, готуватиме собі наступників із таким самим або подібним світоглядом. Саме тому, на мою думку, загроза з боку Росії може зберігатися ще багато десятиліть", — додав експерт.

