Україна оцінить "життєздатність" переговорів з РФ: у Раді говорять про ризик затяжної війни

До кінця березня, ймовірно, в Україні аналізуватимуть перспективи переговорів з Росією. Про це народних обранців поінформував Давид Арахамія, зазначивши про ймовірність невтішних результатів.

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив депутатам, що протягом найближчих одного чи двох тижнів Україна оцінюватиме "життєздатність" переговорного треку з Російською Федерацією. Про це інформує анонімний телеграм-канал Ukraine context з посиланням на власні джерела.

Після цього, як зазначається, може з'явитися розуміння, що Україна входить у тривалий період війни, з усіма відповідними наслідками.

У Росії тим часом підтвердили, що трьохсторонні переговори між США, Росією та Україною сповільнилися. У Вашингтона змінився фокус уваги, інформує Financial Times.

"У переговорах справді з'явилася пауза. У американців інші пріоритети, і це зрозуміло", — заявив виданню офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков.

Черговий раунд мирних переговорів мав відбулися 5 березня в Абу-Дабі, але був відкладений через американсько-ізраїльські удари по Ірану. Нова дата та місце проведення зустрічі ще не оголошені.

"Я не думаю, що росіяни захочуть знову провести переговори найближчим часом. Тому що говорити нема про що", — сказав виданню один із учасників переговорного процесу.

При цьому депутат від партії "Слуга народу" Олександр Мережко наголосив, що від переговорів із Росією нічого не змінилося. Путін, за його словами, не зацікавлений у досягненні результату. Главу Кремля цікавлять переговори лише тому, що дозволяють уникнути санкцій з боку Трампа.

Нагадаємо, зустріч в рамках тристоронніх перемовин між Україною, США та РФ щодо завершення російсько-української війни перенесли за проханням американської сторони.

Ще 2 березня Кремль заявляв, що продовження мирних переговорів з Україною є вигідним для Росії та відповідає її інтересам.