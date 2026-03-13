"Ціла Санта-Барбара": Зеленський розповів, що відбувається з тристоронніми мирними переговорами
Наступна зустріч в рамках тристоронніх перемовин щодо завершення російсько-української війни між Україною, США та РФ мала відбутись наступного тижня, але її перенесли за проханням американської сторони.
Причиною перенесення стала війна на Близькому Сході, заявив в коментарі "Суспільному" президент України Володимир Зеленський.
"Там ціла Санта-Барбара з цими перемовинами через війну на Близькому Сході. Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові тільки в Америці. Тому що війна і безпекова ситуація їм забороняє виїжджати зараз з території США", — сказав Зеленський.
Він уточнив, що Україна підтвердила готовність прилетіти і в Маямі, і до Вашингтона, проте російська сторона запропонувала альтернативні локації — Туреччину або Швейцарію.
США не погодили російський варіант, а Україна, за словами Зеленського, готова до зустрічі у будь-якій країні;
- США;
- Туреччині;
- Швейцарії;
- ОАЕ.
"Залежить від американців. Вони організатори цієї зустрічі. Чекаємо від них", — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, 11 березня Стів Віткофф заявив про перелом у переговорах щодо війни в Україні.
У цей же день в Кремлі заявили, що "стамбульські домовленості", досягнуті на переговорах щодо війни у 2022 році, вже не відповідають теперішній ситуації.