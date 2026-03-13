"Целая Санта-Барбара": Зеленский рассказал, что происходит с трехсторонними мирными переговорами

Следующая встреча в рамках трехсторонних переговоров по завершению российско-украинской войны между Украиной, США и РФ должна была состояться на следующей неделе, но ее перенесли по просьбе американской стороны.

Причиной переноса стала война на Ближнем Востоке, заявил в комментарии "Суспільному" президент Украины Владимир Зеленский.

"Там целая Санта-Барбара с этими переговорами из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке. Потому что война и ситуация с безопасностью им запрещает выезжать сейчас с территории США", — сказал Зеленский.

Он уточнил, что Украина подтвердила готовность прилететь и в Майами, и в Вашингтон, однако российская сторона предложила альтернативные локации — Турцию или Швейцарию.

США не согласовали российский вариант, а Украина, по словам Зеленского, готова к встрече в любой стране;

"Зависит от американцев. Они организаторы этой встречи. Ждем от них", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 11 марта Стив Уиткофф заявил о переломе в переговорах по войне в Украине.

В этот же день в Кремле заявили, что "стамбульские договоренности", достигнутые на переговорах по войне в 2022 году, уже не соответствуют нынешней ситуации.