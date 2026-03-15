Украина оценит "жизнеспособность" переговоров с РФ: в Раде говорят о риске затяжной войны

До конца марта, вероятно, в Украине будут анализировать перспективы переговоров с Россией. Об этом народных избранников проинформировал Давид Арахамия, отметив о вероятности неутешительных результатов.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил депутатам, что в течение ближайших одной или двух недель Украина будет оценивать "жизнеспособность" переговорного трека с Российской Федерацией. Об этом информирует анонимный телеграм-канал Ukraine context со ссылкой на собственные источники.

После этого, как отмечается, может появиться понимание, что Украина входит в длительный период войны, со всеми вытекающими последствиями.

В России тем временем подтвердили, что трехсторонние переговоры между США, РФ и Украиной замедлились. У Вашингтона изменился фокус внимания, информирует Financial Times.

"В переговорах действительно появилась пауза. У американцев другие приоритеты, и это понятно", — заявил изданию официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Очередной раунд мирных переговоров должен был состояться 5 марта в Абу-Даби, но был отложен из-за американо-израильских ударов по Ирану. Новая дата и место проведения встречи еще не объявлены.

"Я не думаю, что россияне захотят снова провести переговоры в ближайшее время. Потому что говорить не о чем", — сказал изданию один из участников переговорного процесса.

При этом депутат от партии "Слуга народа" Александр Мережко отметил, что от переговоров с Россией ничего не изменилось. Путин, по его словам, не заинтересован в достижении результата. Главу Кремля интересуют переговоры только потому, что позволяют избежать санкций со стороны Трампа.

Напомним, встречу в рамках трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ по завершению российско-украинской войны перенесли по просьбе американской стороны.

Еще 2 марта Кремль заявлял, что продолжение мирных переговоров с Украиной является выгодным для России и отвечает ее интересам.