"Додатковий майданчик": чому зараз Кремлю дуже потрібні переговори з Україною, — політолог

Попри паузу у мирних переговорах з Україною через війну на Близькому Сході, зараз Кремль як ніколи зацікавлений у них, аби використати у власних цілях.

Останній раунд переговорів між сторонами відбувся майже місяць тому, а новий вже теж би мав статися, якби не війна США та Ізраїлю в Ірані. Про це розповів політолог Ігор Рейтерович у коментарі для "24 Каналу".

Україна продовжує бути зацікавленою у мирних переговорах з Росією з відомих причин. Кремль також потребував переговорів, однак саме зараз йому вони потрібні так, як цього не було раніше.

"Тому що росіяни хочуть використати ці перемовини як додатковий майданчик, щоб поговорити з американцями про Іран", — пояснив політолог.

Зараз все залежить від адміністрації президента США Дональда Трампа. Якщо сам глава Білого дому вирішить, що є сенс, і його головні перемовники Стів Віткофф та Джаред Кушнер зможуть взяти участь у цьому, то переговори продовжаться. Обоє вони мали летіти в Ізраїль на тлі конфлікту на Близькому Сході, але свій візит раптом скасували.

Якщо Віткофф і Кушнер "звільнилися", то новий раунд переговорів може бути проведений. Сам Трамп не планує відмовлятися від цієї ідеї, вважає політолог. На думку експерта, врегулювання російсько-української війни може стати ледь не радісною подією для глави Білого дому.

"Якщо у Трампа не вийде з Іраном, тоді йому буде потрібна якась інша перемога", — пояснив Рейтерович.

Експерт вважає, що у такому випадку врегулювання війни в Україні може стати головним пріоритетом для Трампа. Однак для цього потрібне продовження процесу, тому політолог прогнозує їх проведення вже найближчим часом.

Переговори щодо закінчення війни — останні новини

9 березня видання NV з посиланням на власні джерела повідомило, що наступна зустріч США, України та РФ має відбутися у Стамбулі. Існувала інформація про те, що новий раунд проведуть 11 березня.

Однак через деякий час президент Володимир Зеленський розповів, що тристоронню зустріч перенесли. Так склалося через те, що ситуація в Ірані наразі є пріоритетною, написав глава держави.

Днями спецпредставник президента США Стів Віткофф пообіцяв "додатковий прогрес" у тристоронніх переговорах щодо миру.