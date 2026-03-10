"Дополнительная площадка": почему сейчас Кремлю очень нужны переговоры с Украиной, — политолог

Несмотря на паузу в мирных переговорах с Украиной из-за войны на Ближнем Востоке, сейчас Кремль как никогда заинтересован в них, чтобы использовать в собственных целях.

Последний раунд переговоров между сторонами состоялся почти месяц назад, а новый уже тоже должен был бы произойти, если бы не война США и Израиля в Иране. Об этом рассказал политолог Игорь Рейтерович в комментарии для "24 Канала".

Украина продолжает быть заинтересованной в мирных переговорах с Россией по известным причинам. Кремль также нуждался в переговорах, однако именно сейчас ему они нужны так, как этого не было раньше.

"Потому что россияне хотят использовать эти переговоры как дополнительную площадку, чтобы поговорить с американцами об Иране", — пояснил политолог.

Сейчас все зависит от администрации президента США Дональда Трампа. Если сам глава Белого дома решит, что есть смысл, и его главные переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер смогут принять участие в этом, то переговоры продолжатся. Оба они должны были лететь в Израиль на фоне конфликта на Ближнем Востоке, но свой визит вдруг отменили.

Відео дня

Если Уиткофф и Кушнер "уволились", то новый раунд переговоров может быть проведен. Сам Трамп не планирует отказываться от этой идеи, считает политолог. По мнению эксперта, урегулирование российско-украинской войны может стать едва ли не радостным событием для главы Белого дома.

"Если у Трампа не получится с Ираном, тогда ему будет нужна какая-то другая победа", — пояснил Рейтерович.

Эксперт считает, что в таком случае урегулирование войны в Украине может стать главным приоритетом для Трампа. Однако для этого требуется продолжение процесса, поэтому политолог прогнозирует их проведение уже в ближайшее время.

Переговоры об окончании войны — последние новости

9 марта издание NV со ссылкой на собственные источники сообщило, что следующая встреча США, Украины и РФ должна состояться в Стамбуле. Существовала информация о том, что новый раунд проведут 11 марта.

Однако через некоторое время президент Владимир Зеленский рассказал, что трехстороннюю встречу перенесли. Так сложилось из-за того, что ситуация в Иране сейчас является приоритетной, написал глава государства.

На днях спецпредставитель президента США Стив Уиткофф пообещал "дополнительный прогресс" в трехсторонних переговорах по миру.