"Пауза завершена": Зеленський анонсував зустріч переговорних груп України і США

Президент України Володимир Зеленський оголосив про відновлення переговорного процесу щодо завершення війни та повідомив про підготовку нової зустрічі української делегації зі США найближчим часом.

Як повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 19 березня, дипломатична пауза завершена, а українська політична делегація вже прямує до Сполучених Штатів для продовження переговорів про припинення війни.

Глава держави зазначив, що протягом останніх днів міністр оборони Рустем Умєров провів низку зустрічей у ключових країнах регіону Затоки. За підсумками цих контактів сформовано бачення нових безпекових угод, які передбачають, зокрема, посилення української протиповітряної оборони. Водночас українські спеціалісти вже працюють у цих державах, допомагаючи протидіяти атакам дронів, і регулярно звітують про виконання завдань.

Окрему увагу президент звернув на сигнали з боку США про готовність і надалі працювати в межах чинних переговорних форматів. Він наголосив, що затягування процесу більше недоцільне, і підкреслив прагнення України наповнити перемовини реальним змістом. За його словами, вже цієї суботи очікується новий етап переговорів.

"Ми вже маємо розуміння щодо можливих нових безпекових домовленостей із країнами регіону та конкретних кроків, якими вони можуть посилити захист України. Наші експертні групи з протидії дронам уже працюють у цих державах і щоденно звітують про результати. Водночас надходять сигнали від США про готовність продовжувати переговори у чинних форматах для досягнення завершення війни", — пояснив він.

Зеленський також повідомив, що обговорив ключові аспекти майбутніх перемовин із керівником ГУР Кирило Буданов, головою парламентської фракції Давид Арахамія та іншими членами делегації. Крім того, він додав, що до переговорного процесу також долучиться дипломат Сергій Кислиця.

"Переговорна пауза завершилася, і зараз наше завдання — зробити діалог максимально змістовним. Українська політична делегація вже прямує до США, де найближчої суботи очікується нова зустріч. Ми детально обговорили підготовку перемовин із Рустемом Умєровим, Кирилом Будановим, Давидом Арахамією, до процесу також долучиться Сергій Кислиця. Наш пріоритет — досягнення гідного миру, і ми вдячні всім партнерам за підтримку", — зауважив посадовець.

За день до цього, 18 березня, речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що тристоронні переговори між Україною, Росією та Сполученими Штатами Америки щодо досягнення миру поки що відкладаються. Однак, за його словами, посланець Кремля Кирило Дмитрієв продовжить роботу у межах двосторонньої групи Росії та США.

Також Фокус писав, що, на думку полковника армії Великої Британії у відставці Філіпа Інгрема, Україна має реальні інструменти, здатні змусити Кремль погодитися на переговори щодо завершення війни.