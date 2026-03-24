"Ми збудуємо для вас рай": США тиснуть на Україну щодо Донбасу і можуть залишити перемовини, — УП

Сполучені Штати посилюють тиск на Україну щодо можливого виведення українських військ із Донецької області, причому подібну позицію синхронно просуває і Росія. У разі відсутності поступу в переговорах Вашингтон може припинити участь у дипломатичному процесі та переключитися на інші стратегічні напрями, зокрема Близький Схід.

Про це повідомляє видання "Українська правда". Як розповів один із членів команди Зеленського, який мав змогу ознайомитись із результатами останнього раунду переговорів 21–22 березня, американська сторона наразі не бачить реальних точок дотику з Україною щодо ключового питання — подальшої присутності ЗСУ на Донбасі. У зв’язку з цим у США розглядають варіант виходу з переговорного процесу, аби зосередитися на інших зовнішньополітичних викликах, а також внутрішньополітичному порядку денному.

Водночас, за словами співрозмовників, Вашингтон сигналізує про готовність надати Україні вагомі гарантії безпеки в обмін на залишення українськими силами території Донбасу. Однак у Києві скептично оцінюють можливість реалізації такого сценарію, вказуючи на його складність і потенційні ризики.

Як зазначається, нинішній формат переговорів значною мірою базується на домовленостях, досягнутих під час зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна в Анкориджі. Саме до цих напрацювань російська сторона постійно апелює, що фактично гальмує розвиток повноцінного діалогу з Україною.

Джерела також описують ситуацію як формально тристоронню, однак фактично дискусія щоразу повертається до раніше узгоджених підходів між США та РФ. Зокрема, американські представники наполягають на виведенні українських військ із Донбасу як базовій умові для подальших домовленостей.

Українська делегація, у свою чергу, намагається відвести переговори від цього сценарію, пропонуючи альтернативні варіанти — зокрема, економічні механізми чи інші компромісні формати. Проте ці ініціативи не знаходять підтримки, і обговорення знову повертається до вимоги про відвід сил.

Окремо наголошується на критичній залежності України від міжнародної фінансової допомоги. Попри запевнення європейських партнерів у продовженні підтримки, зберігається ризик, що вже у другій половині року можуть виникнути проблеми з фінансуванням соціальних витрат, навіть якщо ресурси на оборону частково залишатимуться.

У таких умовах українська влада змушена продовжувати активні переговори та шукати прийнятні формулювання, щоб уникнути сценарію затяжної війни без підтримки США, що може мати серйозні наслідки як для фронту, так і для економічної та соціальної стабільності країни.

"Тому очевидно, що Буданов з Арахамією мусять їздити, мусять говорити, шукати формулювання. Стільки, скільки це буде треба. Бо інакше ще кілька років війни і вже без США. Чи готові люди до такого? Боюся, що ні", — заявив співрозмовник "УП".

Нагадаємо, що 19 березня президент України Володимир Зеленський оголосив про відновлення переговорного процесу щодо завершення війни та повідомив про підготовку нової зустрічі української делегації зі США найближчим часом.

Раніше аналітики ISW зазначали, що Росія не припинить війну навіть за умови, що Україна "визнає реалії на місцях". Зокрема, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль відмовляється завершити конфлікт навіть якщо Україна повністю вийде з території Донбасу.