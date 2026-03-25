США розповіли Кремлю про результати переговорів з Україною щодо миру, — Ушаков

Помічник російського президента Юрій Ушаков розповів, що Сполучені Штати Америки поінформовали Росію про підсумки мирних переговорів між США та Україною у Флориді щодо закінчення війни.

У Кремлі запевняють, що нібито тепер знають на якому етапі знаходяться учасники перемовин. Про це повідомляє російське видання "Интерфакс".

"Американські колеги дуже докладно поінформували нас про хід двосторонніх переговорів, які вони провели у Флориді минулої суботи з українською делегацією. Тобто вони провели переговори, докладно поінформували нас про їхні результати, і ми знаємо, на якому етапі зараз перебуваємо ми та вони", — розповів Ушаков.

Переговори про закінчення війни в Україні: що відомо

19 березня президент України Володимир Зеленський оголосив про відновлення переговорного процесу щодо завершення війни та повідомив про підготовку нової зустрічі української делегації зі США найближчим часом.

А 21-22 березня в Маямі пройшов новий раунд переговорів між Україною та США. Від української сторони брали участь секретар РНБО Рустем Умєров, очільник Офісу президента Кирило Буданов і його заступник Сергій Кислиця, а також лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

24 березня українське видання "Українська правда"з посиланням на одного із членів команди Зеленського, який мав змогу ознайомитись із результатами останнього раунду переговорів 21–22 березня, писало, що американська сторона наразі не бачить реальних точок дотику з Україною щодо ключового питання — подальшої присутності ЗСУ на Донбасі. Якщо так піде і далі, США розглядають варіант виходу з переговорного процесу, аби зосередитися на інших зовнішньополітичних викликах, а також внутрішньополітичному порядку денному.

У такий спосіб Сполучені Штати посилюють тиск на Україну щодо можливого виведення українських військ із Донецької області, причому подібну позицію синхронно просуває і Росія.