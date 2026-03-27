"Это ложь": Рубио прокомментировал слова Зеленского о требовании США по Донбассу (видео)

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о требовании вывода войск с Донбасса не соответствуют действительности. По его словам, Киеву не ставили условий относительно территориальных уступок в обмен на гарантии безопасности.

Марко Рубио опроверг заявление Владимира Зеленского в интервью агентству Reuters о том, что Вашингтон требовал от Киева вывода войск с Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Вашингтон не требовал от Украины отказа от территорий, а лишь объяснял позицию сторон, подчеркнул Марко Рубио в комментарии журналистам во время пресс-конференции.

"Это ложь. И я видел, как он это говорил, и обидно, что он так говорит, потому что он знает, что это неправда. Ему говорили не это", — заявил Рубио.

Он пояснил, что украинской стороне передавали совсем другую информацию.

"Что ему было сказано очень четко, и он должен был это понять — гарантии безопасности не вступят в силу до тех пор, пока не закончится война", — подчеркнул госсекретарь США.

Рубио отдельно подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности не привязывался к каким-либо территориальным уступкам.

"Но это не было связано с условием "если только он не отдаст территорию". Я не знаю, почему он говорит такие вещи. Это просто неправда", — отметил он.

По словам госсекретаря, американская сторона лишь информировала Киев о позиции России.

"Мы сообщили украинской стороне, на чем настаивают россияне. Мы это не продвигаем. Мы просто объяснили им ситуацию. Решение принимать им самим. Это не нам решать за них", — сказал Рубио.

Он отметил, что роль США заключается в поиске возможного компромисса между сторонами.

"Наша роль заключалась в том, чтобы выяснить, чего хотят обе стороны, и попытаться найти компромисс. Окончательное решение остается за Украиной. Если они не хотят принять определенные решения и пойти на определенные уступки, война будет продолжаться. То же самое с российской стороны. Если они не готовы пойти на определенные уступки Украине, война продолжается", — подытожил он.

В то же время Рубио подчеркнул, что США и в дальнейшем будут выполнять посредническую роль.

"Мы будем продолжать пытаться способствовать тому, что возможно. Если это невозможно — война, к сожалению, будет продолжаться", — добавил госсекретарь.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявлял о возможном условии США относительно гарантий безопасности в обмен на уступки на Донбассе. По его словам, Вашингтон был готов согласовать гарантии после вывода украинских войск из региона.

