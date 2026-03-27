"Це брехня": Рубіо прокоментував слова Зеленського про вимогу США щодо Донбасу (відео)

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що слова президента України Володимира Зеленського про вимогу виведення військ з Донбасу не відповідають дійсності. За його словами, Києву не ставили умов щодо територіальних поступок в обмін на гарантії безпеки.

Марко Рубіо спростував заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю агенції Reuters про те, що Вашингтон вимагав від Києва виведення військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Вашингтон не вимагав від України відмови від територій, а лише пояснював позицію сторін, наголосив Марко Рубіо у коментарі журналістам під час пресконференції.

"Це брехня. І я бачив, як він це говорив, і прикро, що він так говорить, бо він знає, що це неправда. Йому говорили не це", — заявив Рубіо.

Він пояснив, що українській стороні передавали зовсім іншу інформацію.

"Що йому було сказано дуже чітко, і він мав це зрозуміти — гарантії безпеки не набудуть чинності доти, доки не закінчиться війна", — наголосив держсекретар США.

Рубіо окремо підкреслив, що питання гарантій безпеки не прив’язувалося до будь-яких територіальних поступок.

"Але це не було пов'язано з умовою "якщо тільки він не віддасть територію". Я не знаю, чому він говорить такі речі. Це просто неправда", — зазначив він.

За словами держсекретаря, американська сторона лише інформувала Київ про позицію Росії.

"Ми повідомили українській стороні, на чому наполягають росіяни. Ми це не просуваємо. Ми просто пояснили їм ситуацію. Рішення приймати їм самим. Це не нам вирішувати за них", — сказав Рубіо.

Він зазначив, що роль США полягає у пошуку можливого компромісу між сторонами.

"Наша роль полягала в тому, щоб з’ясувати, чого хочуть обидві сторони, і спробувати знайти компроміс. Остаточне рішення залишається за Україною. Якщо вони не хочуть ухвалити певні рішення та піти на певні поступки, війна триватиме. Те саме з російської сторони. Якщо вони не готові піти на певні поступки Україні, війна триває", — підсумував він.

Водночас Рубіо підкреслив, що США й надалі виконуватимуть посередницьку роль.

"Ми будемо продовжувати намагатися сприяти тому, що можливо. Якщо це неможливо — війна, на жаль, триватиме", — додав держсекретар.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявляв про можливу умову США щодо гарантій безпеки в обмін на поступки на Донбасі. За його словами, Вашингтон був готовий узгодити гарантії після виведення українських військ із регіону.

