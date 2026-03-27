Рубіо публічно посварився з очільниками МЗС G7 через війни в Україні та Ірані, — ЗМІ

Під час саміту міністрів закордонних справ G7 у Франції держсекретар США Марко Рубіо дорікнув союзникам Америки, пригадавши, що у критичні моменти Вашингтон не дочекався від них підтримки.

Дипломат під час засідання вступив у відкриту дискусію з учасниками щодо стратегій в Україні та Ірані та висловив своє невдоволення їх позицією. Про цей інцидент пише Bloomberg.

У матеріалі йдеться, що у своїх претензіях Марко Рубіо мав на увазі заклик президента США Дональда Трампа щодо участі країн ЄС у розблокуванні Ормузької протоки. Але країни-союзники заявили, що підтримають операцію тільки за умови припинення бойових дій.

"У Сполучених Штатів постійно просять про допомогу у війні (РФ проти України — ред.). Але коли США самі потребували допомоги, вони не отримали позитивних відповідей", — заявив Рубіо.

У відповідь у ЄС згадали про американські бази в Європі, що відігравали ключову роль у військових діях, та деякі європейські бази, які надавали логістичну підтримку.

"Мушу сказати, це дратує", — сказав глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль перед зустріччю з Рубіо в етері радіостанції Deutschlandfunk.

За його словами, Берлін не отримав від США чітких запитів.

"Наразі юридичні вимоги до нас щодо такої операції не виконуються. І немає конкретного прохання до нас вжити заходів у цей час", — підкреслив міністр.

У свою чергу речник французького МЗС Паскаль Конфавре повідомив, що планування захисту Ормузької протоки триває, але воно відбудеться після закінчення бойових дій.

"Ми готуємо таку місію з усіма охочими партнерами. Але ми чітко дали зрозуміти, що ця війна не є нашою війною, і ми не хочемо вплутуватися в неї", — заявив він.

Нагадаємо, що 26 березня американський президент Трамп пригадав відповідь Німеччини, коли Сполучені Штати Америки просили країни НАТО взяти участь в операції проти Ірану. Він заявив, що війна в Україні — "не наша війна", але США допомагають.

Також 26 березня президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація у війні Росії проти України може поступово стабілізуватися. Він також висловив думку, що сторони наблизилися до можливості завершення конфлікту.