"Україна — теж не наша війна": Трамп дорікнув Німеччині щодо Ірану

Американський президент Трамп пригадав відповідь Німеччини, коли Сполучені Штати Америки просили країни НАТО взяти участь в опарації проти Ірану.

А тепер заявив, що війна в Україні — "не наша війна", але США допомагають. Про це він сказав під час спілкування із ЗМІ, повідомляє Clash Report

"Я чув, як глава Німеччини сказав: "Це не наша війна", маючи на увазі Іран. Я відповів: що ж, Україна — теж не наша війна, ми допомагаємо, але це не наша війна. Я вважав, що це була дуже недоречна заява, але він її зробив, цього вже не скажеш, він так вважав. І я сказав: ну, знаєте, Україна — не наша війна, і це так, але я б хотів, щоб усі ці молоді люди перестали гинути. Я маю на увазі, їх вбивають, це як м'ясорубка, те, що там відбувається, — це жахливо", — заявив президент США.

Нагадаємо, що 16 березня Мерц відповів на заклик Трампа долучитися до війни з Іраном. Канцлер Німеччини заявив, що його країна не буде брати участь у війні з незрозумілими цілями в Перській затоці. Також він нагадав, що з Німеччиною ніхто не радився.

Перед тим президент Америки Дональд Трамп допустив можливість щодо перенаправлення боєприпасів та засобів ППО, призначених для України, на Близький Схід. Президент США також зазначив, що його адміністрації працює, аби завершити війну РФ в Україні.

Нагадаємо, що 26 березня видання The Washington Post повідомило, що Сполучені Штати розглядають можливість змінити розподіл військової допомоги, призначеної Україні, направивши її на конфлікт з Іраном. Йдеться передусім про ракети для систем протиповітряної оборони, які можуть стати критично необхідними для американських сил на Близькому Сході.