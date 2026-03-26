"Украина — это тоже не наша война": Трамп упрекнул Германию в связи с Ираном

Американский президент Трамп вспомнил ответ Германии, когда Соединенные Штаты Америки просили страны НАТО принять участие в опарации против Ирана.

А теперь заявил, что война в Украине — "не наша война", но США помогают. Об этом он сказал во время общения со СМИ, сообщает Clash Report

"Я слышал, как глава Германии сказал: "Это не наша война", имея в виду Иран. Я ответил: что ж, Украина — тоже не наша война, мы помогаем, но это не наша война. Я считал, что это было очень неуместное заявление, но он его сделал, этого уже не скажешь, он так считал. И я сказал: ну, знаете, Украина — не наша война, и это так, но я бы хотел, чтобы все эти молодые люди перестали гибнуть. Я имею в виду, их убивают, это как мясорубка, то, что там происходит, — это ужасно", — заявил президент США.

Напомним, что 16 марта Мерц ответил на призыв Трампа присоединиться к войне с Ираном. Канцлер Германии заявил, что его страна не будет участвовать в войне с непонятными целями в Персидском заливе. Также он напомнил, что с Германией никто не советовался.

Перед тем президент Америки Дональд Трамп допустил возможность перенаправления боеприпасов и средств ПВО, предназначенных для Украины, на Ближний Восток. Президент США также отметил, что его администрации работает, чтобы завершить войну РФ в Украине.

Напомним, что 26 марта издание The Washington Post сообщило, что Соединенные Штаты рассматривают возможность изменить распределение военной помощи, предназначенной Украине, направив ее на конфликт с Ираном. Речь идет прежде всего о ракетах для систем противовоздушной обороны, которые могут стать критически необходимыми для американских сил на Ближнем Востоке.