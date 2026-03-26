"Ситуація трохи заспокоюється": Трамп висловився про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація у війні Росії проти України може поступово стабілізуватися. Він також висловив думку, що сторони наблизилися до можливості завершення конфлікту.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час відкритого засідання свого кабінету міністрів прокоментував ситуацію навколо війни в Україні. За його словами, нині можна спостерігати певне зниження напруги.

"Я думаю, що ситуація трохи заспокоюється, і я вважаю, у нас є шанс довести справу до кінця", — зазначив Дональд Трамп.

Він також наголосив, що Сполучені Штати активно працюють над тим, щоб знайти рішення для завершення війни.

"Ми дуже старанно працюємо над тим, щоб вирішити це питання. На нас це ніяк не впливає практично зовсім. Насправді, якщо вже на те пішло, я маю на увазі, ми продаємо багато обладнання для цієї сумної війни", — сказав президент США.

Окрім цього, Дональд Трамп розкритикував позицію керівництва Німеччини щодо ситуації з Іраном, провівши паралелі з підтримкою України. Його коментар стосувався заяв Берліна про дистанціювання від конфлікту з Іраном.

"Я чув, як глава Німеччини сказав: "Це не наша війна", маючи на увазі Іран. Я відповів: ну, знаєте, Україна — не наша війна, і це так, але я хотів би, щоб усі ці молоді люди перестали гинути. Я маю на увазі, їх вбивають, це як м'ясорубка, те, що там відбувається, це жахливо", — наголосив Дональд Трамп.

Нагадаємо, що Дональд Трамп допускав можливість перенаправлення частини військової допомоги Україні на Близький Схід. Йшлося про боєприпаси та системи ППО, які можуть використовуватися в іншому регіоні. Водночас він наголошував, що така практика для США не є новою.

Раніше ми також інформували, що США готуються до масштабних дій проти Ірану на тлі загострення ситуації. Водночас Трамп ще не прийняв остаточного рішення. У регіон перекидаються додаткові сили та техніка, включно з авіацією.