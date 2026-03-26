"Ситуация немного успокаивается": Трамп высказался о войне в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация в войне России против Украины может постепенно стабилизироваться. Он также выразил мнение, что стороны приблизились к возможности завершения конфликта.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время открытого заседания своего кабинета министров прокомментировал ситуацию вокруг войны в Украине. По его словам, сейчас можно наблюдать определенное снижение напряжения.

"Я думаю, что ситуация немного успокаивается, и я считаю, у нас есть шанс довести дело до конца", — отметил Дональд Трамп.

Он также отметил, что Соединенные Штаты активно работают над тем, чтобы найти решение для завершения войны.

"Мы очень усердно работаем над тем, чтобы решить этот вопрос. На нас это никак не влияет практически совсем. На самом деле, если уж на то пошло, я имею в виду, мы продаем много оборудования для этой печальной войны", — сказал президент США.

Кроме этого, Дональд Трамп раскритиковал позицию руководства Германии по ситуации с Ираном, проведя параллели с поддержкой Украины. Его комментарий касался заявлений Берлина о дистанцировании от конфликта с Ираном.

"Я слышал, как глава Германии сказал: "Это не наша война", имея в виду Иран. Я ответил: ну, знаете, Украина — не наша война, и это так, но я хотел бы, чтобы все эти молодые люди перестали гибнуть. Я имею в виду, их убивают, это как мясорубка, то, что там происходит, это ужасно", — подчеркнул Дональд Трамп.

Напомним, что Дональд Трамп допускал возможность перенаправления части военной помощи Украине на Ближний Восток. Речь шла о боеприпасах и системах ПВО, которые могут использоваться в другом регионе. В то же время он отмечал, что такая практика для США не является новой.

Ранее мы также информировали, что США готовятся к масштабным действиям против Ирана на фоне обострения ситуации. В то же время Трамп еще не принял окончательного решения. В регион перебрасываются дополнительные силы и техника, включая авиацию.