Рубио публично поссорился с главами МИД G7 из-за войны в Украине и Иране, — СМИ

Во время саммита министров иностранных дел G7 во Франции госсекретарь США Марко Рубио упрекнул союзников Америки, припомнив, что в критические моменты Вашингтон не дождался от них поддержки.

Дипломат во время заседания вступил в открытую дискуссию с участниками относительно стратегий в Украине и Иране и выразил свое недовольство их позицией. Об этом инциденте пишет Bloomberg.

В материале говорится, что в своих претензиях Марко Рубио имел в виду призыв президента США Дональда Трампа об участии стран ЕС в разблокировании Ормузского пролива. Но страны-союзники заявили, что поддержат операцию только при условии прекращения боевых действий.

"У Соединенных Штатов постоянно просят о помощи в войне (РФ против Украины — ред.). Но когда США сами нуждались в помощи, они не получили положительных ответов", — заявил Рубио.

В ответ в ЕС вспомнили об американских базах в Европе, которые играли ключевую роль в военных действиях, и некоторые европейские базы, которые оказывали логистическую поддержку.

"Должен сказать, это раздражает", — сказал глава МИД Германии Иоганн Вадефуль перед встречей с Рубио в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

По его словам, Берлин не получил от США четких запросов.

"Сейчас юридические требования к нам по такой операции не выполняются. И нет конкретной просьбы к нам принять меры в настоящее время", — подчеркнул министр.

В свою очередь представитель французского МИД Паскаль Конфавре сообщил, что планирование защиты Ормузского пролива продолжается, но оно состоится после окончания боевых действий.

"Мы готовим такую миссию со всеми желающими партнерами. Но мы четко дали понять, что эта война не является нашей войной, и мы не хотим ввязываться в нее", — заявил он.

