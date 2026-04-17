Зеленский готов встретиться с Путиным: в МИД назвали возможное место переговоров лидеров

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о том, что президент Владимир Зеленский готов встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Такая встреча может состояться при участии двух других мировых лидеров — турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и американского Дональда Трампа.

Встреча может пройти в Турции, которая, по словам Сибиги, играет важную роль в мирных усилиях. Заявление главы ведомства цитирует пресс-служба МИД.

По словам Сибиги, переговорные группы Украины и США находятся в постоянном контакте.

"Наиболее сложный период нашего двустороннего дипломатического трека с США уже позади. Нам удалось решить этот трек правильно и прагматично с уважением к позициям друг друга. Украина действительно имеет карты. Мы приветствуем усилия США по приближению справедливого и всеобъемлющего мира", — заявил министр.

В то же время он призвал партнеров продолжать давить на Россию, ведь это единственный путь, чтобы приблизить справедливый мир. Сибига также напомнил, что Украина готова к прекращению огня.

Отдельно глава МИД отметил, что сейчас Украина продолжает удерживать линию фронта. Также Силы обороны пытаются закрыть небо и действовать асимметрично против России.

"Численное преимущество в живой силе перестает быть решающим благодаря использованию нами беспилотных технологий", — резюмировал он.

Переговоры об окончании российско-украинской войны

19 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил о возобновлении переговорного процесса по завершению войны и сообщил о подготовке новой встречи украинской делегации с США в ближайшее время.

20 марта спикер российского президента Дмитрий Песков сообщал, что переговоры между Киевом и Вашингтоном пройдут в США без участия РФ. Впрочем, в Кремле, отметил он, надеются на возобновление переговоров в трехстороннем формате уже в ближайшее время.

25 марта помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Соединенные Штаты Америки проинформировали РФ о ходе переговоров, которые прошли во Флориде.

Владимир Зеленский тогда же заявлял о важном условии США относительно гарантий безопасности в обмен на уступки на Донбассе. По его словам, Вашингтон якобы готов согласовать гарантии после вывода украинских войск из региона.

Зато госсекретарь Марко Рубио опроверг слова Владимира Зеленского об обязательном требовании вывода украинских войск с территории Донбасса.