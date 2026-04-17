Зеленський готовий зустрітися з Путіним: у МЗС назвали можливе місце переговорів лідерів

Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив про те, що президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Така зустріч може відбутися за участі двох інших світових лідерів — турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана та американського Дональда Трампа.

Зустріч може пройти в Туреччині, яка, за словами Сибіги, відіграє важливу роль у мирних зусиллях. Заяву очільника відомства цитує пресслужба МЗС.

За словами Сибіги, переговорні групи України та США перебувають в постійному контакті.

"Найбільш складний період нашого двостороннього дипломатичного треку зі США вже позаду. Нам вдалося владнати цей трек правильно і прагматично з повагою до позицій одне одного. Україна справді має карти. Ми вітаємо зусилля США з наближення справедливого та всеосяжного миру", — заявив міністр.

Водночас він закликав партнерів продовжувати тиснути на Росію, адже це єдиний шлях, аби наблизити справедливий мир. Сибіга також нагадав, що Україна готова до припинення вогню.

Відео дня

Окремо голова МЗС відзначив, що наразі Україна продовжує утримувати лінію фронту. Також Сили оборони намагаються закрити небо й діяти асиметрично проти Росії.

"Чисельна перевага в живій силі перестає бути вирішальною завдяки використанню нами безпілотних технологій", — резюмував він.

Переговори про закінчення російсько-української війни

19 березня президент України Володимир Зеленський оголосив про відновлення переговорного процесу щодо завершення війни та повідомив про підготовку нової зустрічі української делегації зі США найближчим часом.

20 березня речник російського президента Дмитро Пєсков повідомляв, що переговори між Києвом та Вашингтоном відбудуться у США без участі РФ. Утім, у Кремлі, зазначив він, сподіваються на поновлення переговорів у тристоронньому форматі вже найближчим часом.

25 березня помічник російського президента Юрій Ушаков розповів, що Сполучені Штати Америки поінформували РФ про хід переговорів, які пройшли у Флориді.

Володимир Зеленський тоді ж заявляв про важливу умову США щодо гарантій безпеки в обмін на поступки на Донбасі. За його словами, Вашингтон нібито готовий узгодити гарантії після виведення українських військ із регіону.

Натомість держсекретар Марко Рубіо спростував слова Володимира Зеленського про обов'язкову вимогу виведення українських військ з території Донбасу.