"Це вже велике досягнення": Буданов розповів, про що Україні вдалося домовитися з РФ

Наразі завершується робота над гарантіями безпеки для України. При цьому військова підгрупа вже повністю завершила обговорення свого напряму.

Гарантії безпеки є найважливішим питанням для майбутнього України. Про це в розмові з молдавським ресурсом "Маленькая страна" заявив глава Офісу президента Кирило Буданов.

"Питання номер один", — зазначив Буданов, додавши, що робота над гарантіями безпеки вже підходить до фіналу.

Водночас, за його словами, багато інших питань ще в "стадії узгодження".

"Ми не знайшли, природно, на цей момент фінального рішення з територіального питання між нами і Російською Федерацією", — зауважив глава ОПУ.

Однак військова підгрупа переговорної команди повністю опрацювала до кінця всі питання свого треку, завершивши їхнє обговорення, зокрема, який підтримуватиметься режим після завершення бойових дій.

"Це вже велике досягнення", — наголосив Буданов.

Нагадаємо, 10 квітня глава Офісу президента України Кирило Буданов заявляв про прогрес у переговорах із Росією і можливість досягнення угоди вже найближчим часом. За його словами, врегулювання війни може відбутися швидше, ніж очікувалося.

Уже 18 квітня глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль поки що не планує відновлювати переговори з Україною, оскільки це не входить до пріоритетів Москви.

Раніше Фокус повідомляв про можливі компроміси між Києвом і Москвою в рамках переговорів між сторонами.