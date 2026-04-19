"Это уже большое достижение": Буданов рассказал, о чем Украине удалось договориться с РФ

В данный момент завершается работа над гарантиями безопасности для Украины. При этом военная подгруппа уже полностью завершила обсуждение своего направления.

Гарантии безопасности являются самым важным вопросом для будущего Украины. Об этом в разговоре с молдавским ресурсом "Маленькая страна" заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

"Вопрос номер один", — отметил Буданов, добавив, что работа над гарантиями безопасности уже подходит к финалу.

При этом, по его словам, многие другие вопросы еще в "стадии согласования".

"Мы не нашли, естественно, на данный момент финального решения по территориальному вопросу между нами и Российской Федерацией", — заметил глава ОПУ.

Однако военная подгруппа переговорной команды полностью проработала до конца все вопросы своего трека, завершив их обсуждение, в том числе, какой будет поддерживаться режим после завершения боевых действий.

"Это уже большое достижение", — подчеркнул Буданов.

Напомним, 10 апреля глава Офиса президента Украины, Кирилл Буданов заявлял о прогрессе в переговорах с Россией и возможности достижения соглашения уже в ближайшее время. По его словам, урегулирование войны может произойти быстрее, чем ожидалось.

Уже 18 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кремль пока не планирует возобновлять переговоры с Украиной, поскольку это не входит в приоритеты Москвы.

