Украина приближается к мирному соглашению с Россией: Буданов заявил о прогрессе

Главный переговорщик Украины с Россией Кирилл Буданов заявил, что видит прогресс в направлении потенциального мирного соглашения с Кремлем, добавив, что решение войны может не занять много времени, сообщило информационное агентство Bloomberg 10 апреля.

Хотя переговоры о прекращении самого кровавого конфликта в Европе со времен Второй мировой войны публично не дали почти никаких результатов, Кирилл Буданов выразил оптимизм относительно того, что переговоры развиваются к урегулированию. Бывший главный военный разведчик Украины заявил, что, по его мнению, Россия также хочет остановить войну.

"Они все понимают, что война должна закончиться. Вот почему они ведут переговоры. Я не думаю, что это продлится долго", — сказал Буданов в интервью Bloomberg.

Роль Буданова и позиции сторон

Буданов получил репутацию планировщика и руководителя удачных операций против российских войск в должности руководителя ГУР с 2020 года до января этого года, когда президент Украины Владимир Зеленский назначил его руководителем своего президентского офиса.

Он является ключевой фигурой в переговорной команде Украины на трехсторонних переговорах с США и Россией, направленных на прекращение войны. Он также играет ведущую роль в надзоре за обменом пленными с Россией, в результате которого сотни украинцев вернулись домой из плена.

Хотя он перешел в гражданскую администрацию, Буданов сохраняет свое армейское звание генерал-лейтенанта, что дает ему редкую перспективу в отношении политических и военных вызовов, с которыми сталкивается Украина.

Буданов признал, что обе стороны до сих пор придерживались "максималистских" позиций в переговорах, проходящих при посредничестве США, но сказал, что считает, что они сблизятся в поисках компромисса. Он сказал, что Россия имеет четкий стимул достичь соглашения.

"В отличие от нас, они тратят собственные деньги. Это огромные суммы — уже исчисляются триллионами", — сказал Буданов.

Однако он отказался сказать, как будет выглядеть возможный компромисс по территории, что является самым сложным вопросом на переговорах.

"Окончательное решение еще не принято. Но, в принципе, теперь все четко понимают границы приемлемого. Это огромный прогресс", — сказал он.

Скепсис Кремля, роль США и ключевые разногласия

Буданов выделялся среди украинцев в первые годы полномасштабного вторжения своими чрезвычайно оптимистичными прогнозами относительно хода войны. Его оптимистичную оценку состояния переговоров, похоже, не разделяют по крайней мере некоторые российские чиновники.

В переговорах достигнут незначительный реальный прогресс, а обсуждение гарантий безопасности для Киева в значительной степени зашли в тупик, сообщили два источника Bloomberg, близкие к Кремлю. Решение конфликта потребует более широкого согласия с участием США и Европы, хотя их лидеры не имеют единого мнения относительно того, как должна закончиться война. Единственным ощутимым результатом переговоров этого года является то, что обе стороны обозначили позиции, неприемлемые для другой, сказал один из их источников.

Буданов утверждает, что ключевым достижением мирных переговоров было сохранение участия администрации президента США Дональда Трампа в качестве посредника. Он сказал, что Украина ожидает, что главные посланники Белого дома на переговорах, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, возглавят делегацию США в Киев, которая, возможно, приедет на следующей неделе, что будет их первым визитом в Украину во время войны.

Визит в Киев обсуждался, но Белый дом пока не назначил дату для него, сообщил американский чиновник, знакомый с этим вопросом. Украина стремится получить ясность относительно характера гарантий безопасности США для предотвращения будущей российской агрессии в рамках любого соглашения о прекращении войны. Это, вероятно, будет ключевым вопросом на переговорах с посланцами.

Путин хочет, чтобы Украина вывела войска из Донецкой области. Украина выступает за прекращение конфликта вдоль нынешней линии фронта. США предложили создать там так называемую свободную экономическую зону.

Напомним, что в Европе растет беспокойство из-за возможного изменения позиции США относительно войны в Украине. ЕС опасаются, что администрация Дональда Трампа может усилить давление на Киев для быстрого завершения войны, даже ценой уступок.

Ранее мы также информировали, что спецпосланник РФ Кирилл Дмитриев провел встречу с представителями администрации Дональда Трампа. Переговоры касались возможного урегулирования войны в Украине и экономических вопросов.