Мирное соглашение для Украины: спецпосланник РФ Дмитриев встретился с администрацией Трампа

Специальный посланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев сейчас находится в США, сообщило информационное агентство Reuters 9 апреля. Он встречается с членами администрации президента США Дональда Трампа для обсуждения мирного соглашения для Украины. Также в центе внимания — детали экономического сотрудничества между США и Россией, сообщили Reuters источники, знакомые с визитом.

Визит Дмитриева происходит накануне важного дедлайна — 11 апреля, когда США должны определиться относительно продолжения ослабления санкций, связанных с российской нефтью. Эта тема, по информации источников Reuters, также входит в повестку дня переговоров.

Напомним, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее уже проводил переговоры с представителем Кремля Кириллом Дмитриевым. Встреча состоялась при участии американской делегации, в частности Джареда Кушнера, и стороны договорились поддерживать контакт. По словам Уиткоффа, переговоры были "продуктивными" и касались, в частности, урегулирования войны в Украине.

Ранее мы также информировали, что российская делегация, которую возглавлял спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, провела переговоры с американской стороной в штате Флорида. Стив Уиткофф называл переговорный процесс по Украине "переломным моментом". Он заявлял о достижении определенного прогресса в переговорах и возможности дальнейших встреч с участием США, Украины и России.