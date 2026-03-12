Уиткофф сообщил о встрече с посланником Путина: о чем они договорились

Российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым провела во Флориде (США) встречу с американской делегацией.

В состав последней вошли спецпредставитель президента США по Украине Стивен Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум, который с конца 2025 года участвует во всех встречах делегаций РФ и США. О переговорах на своей странице в Х написал Уиткофф.

"Делегации обсудили ряд вопросов и договорились поддерживать связь", — написал он, не став вдаваться в подробности переговоров.

В свою очередь Дмитриев репостнул публикацию Уиткоффа.

"Спасибо, Стив, Джаред и Джош, за продуктивную встречу", — говорится в сообщении.

Как предполагают обозреватели DW, встреча могла касаться вопроса поставок нефти. Поскольку Иран фактически заблокировал Ормузский пролив, через который шло не менее 20% мировой нефти, это привело к значительному росту цен, и недавно США разрешили Индии 30 дней покупать нефть у России. Правда, уточнили, что пока речь только о той нефти, которая находится в море, то есть на танкерах.

В Белом доме также звучали намеки на возможное снятие санкций с российской нефти или их значительное послабление. Дмитриев незадолго до поездки сообщил в соцсети X, что обсуждает с США этот вопрос.

Он также опубликовал фото Ормузского пролива, на котором видны горящие суда и резервуары с нефтью.

"Что означает эта фотография Ормузского пролива для нефтяных рынков?" — подписал Дмитриев, уточнив, что кадр реальный, а не созданный искусственным интеллектом.

Тем временем в Европе незадолго до встречи россиян и американцев состоялось видеосовещание стран G7, где страны дали понять, что, несмотря на сложности с поставками нефти никак не оправдывают отмену санкций против РФ, в том числе – ценовой потолок на российскую нефть.

В ответ на такое решение Дмитриев уже заявил, что "Урсула – киллер экономики", имея в виду председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. После совещания она написала, что потолок цен на российскую нефть, введенный европейскими странами, "поможет стабилизировать рынки и ограничить доходы России".

"Сейчас не время ослаблять санкции", — уверена глава ЕК.

Она также поприветствовала решение Международного энергетического агентства (МЭА) о высвобождении 400 млн баррелей нефти из стратегических запасов стран-участниц организации.

Напомним, Стив Уиткофф заявил, что переговоры по завершению войны России против Украины приблизились к переломному моменту.

Также сообщалось, что что мирные переговоры по завершению российско-украинской войны должны возобновиться во второй половине марта. Предстоящая встреча, которая была запланирована на эту неделю, перенесена.