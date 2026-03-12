Віткофф повідомив про зустріч із посланцем Путіна: про що вони домовилися

Російська делегація на чолі зі спецпредставником президента РФ Кирилом Дмитрієвим провела у Флориді (США) зустріч з американською делегацією.

До складу останньої увійшли спецпредставник президента США з питань України Стівен Віткофф, зять президента США Джаред Кушнер і комісар Федеральної служби із закупівель Управління загальних служб США Джош Грюнбаум, який із кінця 2025 року бере участь у всіх зустрічах делегацій РФ і США. Про переговори на своїй сторінці в Х написав Віткофф.

"Делегації обговорили низку питань і домовилися підтримувати зв'язок", — написав він, не ставши вдаватися в подробиці переговорів.

Зі свого боку Дмитрієв репостнув публікацію Віткоффа.

"Дякую, Стіве, Джареде і Джоше, за продуктивну зустріч", — йдеться в повідомленні.

Як припускають оглядачі DW, зустріч могла стосуватися питання поставок нафти. Оскільки Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, через яку йшло щонайменше 20% світової нафти, це призвело до значного зростання цін, і нещодавно США дозволили Індії 30 днів купувати нафту в Росії. Щоправда, уточнили, що поки що йдеться тільки про ту нафту, яка перебуває в морі, тобто на танкерах.

У Білому домі також лунали натяки на можливе зняття санкцій з російської нафти або їхнє значне послаблення. Дмитрієв незадовго до поїздки повідомив у соцмережі X, що обговорює зі США це питання.

Він також опублікував фото Ормузької протоки, на якому видно палаючі судна і резервуари з нафтою.

"Що означає ця фотографія Ормузької протоки для нафтових ринків?" — підписав Дмитрієв, уточнивши, що кадр реальний, а не створений штучним інтелектом.

Тим часом у Європі незадовго до зустрічі росіян і американців відбулася відеонарада країн G7, де країни дали зрозуміти, що, незважаючи на складнощі з поставками нафти, жодним чином не виправдовують скасування санкцій проти РФ, зокрема й цінової стелі на російську нафту.

У відповідь на таке рішення Дмитрієв уже заявив, що "Урсула — кілер економіки", маючи на увазі голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн. Після наради вона написала, що стеля цін на російську нафту, введена європейськими країнами, "допоможе стабілізувати ринки та обмежити доходи Росії".

"Зараз не час послаблювати санкції", — впевнена очільниця ЄК.

Вона також привітала рішення Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) про вивільнення 400 млн барелів нафти зі стратегічних запасів країн-учасниць організації.

Нагадаємо, Стів Віткофф заявив, що переговори щодо завершення війни Росії проти України наблизилися до переломного моменту.

Також повідомлялося, що мирні переговори щодо завершення російсько-української війни мають відновитися в другій половині березня. Майбутня зустріч, яка була запланована на цей тиждень, перенесена.