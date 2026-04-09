Мирна угода для України: спецпосланець РФ Дмитрієв зустрівся з адміністрацією Трампа

Спеціальний посланець російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв зараз перебуває у США, повідомило інформаційне агенство Reuters 9 квітня. Він зустрічається з членами адміністрації президента США Дональда Трампа для обговорення мирної угоди для України. Також у центі уваги – деталі економічної співпраці між США та Росією, повідомили Reuters джерела, обізнані з візитом.

Візит Дмитрієва відбувається напередодні важливого дедлайну — 11 квітня, коли США мають визначитися щодо продовження послаблення санкцій, пов’язаних із російською нафтою. Ця тема, за інформацією джерел Reuters, також входить до порядку денного переговорів.

Нагадаємо, що спецпосланець президента США Стів Віткофф раніше вже проводив переговори з представником Кремля Кирилом Дмитрієвим. Зустріч відбулася за участі американської делегації, зокрема Джареда Кушнера, і сторони домовилися підтримувати контакт. За словами Віткоффа, переговори були "продуктивними" і стосувалися, зокрема, врегулювання війни в Україні.

Раніше ми також інформували, що російська делегація, яку очолював спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв, провела переговори з американською стороною у штаті Флорида. Стів Віткофф називав переговорний процес щодо України "переломним моментом". Він заявляв про досягнення певного прогресу у перемовинах і можливість подальших зустрічей за участю США, України та Росії.