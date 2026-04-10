В Европе бьют тревогу: Трамп может усилить давление на Киев, чтобы быстро покончить с войной, — The Guardian

Война в Иране продемонстрировала разногласия между Европой и Вашингтоном, усилив беспокойство среди европейских лидеров по соблюдению обязательств США по потенциальной мирной сделки.

Усилия по прекращению войны в Украине в значительной степени зашли в тупик с начала военной операции США на Ближнем Востоке, а трехсторонние переговоры между Киевом, Москвой и Вашингтоном поставили на паузу с февраля этого года. Об этом пишет The Guardian.

Возможный визит в Киев спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера, который станет первым для них с момента начала переговоров, может "перезагрузить" усилия по прекращению войны. Однако на фоне войны в Иране между европейскими лидерами и Вашингтоном возникли недоразумения, которые вызывают беспокойство в Европе относительно потенциального мирного соглашения и роли США в обещанных обязательствах.

"Вы можете видеть, что команда Трампа исчерпывает терпение в Украине и хочет быстрого решения", — отметил медиа европейский чиновник.

Трамп стремится к "геополитической победе"

Недавняя риторика Дональда Трампа о том, что война в Украине "не наша (США — ред.) война" может демонстрировать Кремлю несерьезность намерений США в дальнейшей поддержке Киева.

"Украина справедливо сомневается, действительно ли эти американские гарантии безопасности что-то означают", — отметил европейский представитель.

Еще двое чиновников выразили обеспокоенность, что Дональд Трамп перед выборами может усилить давление на Киев. Стремясь к "геополитической победе", он может давить сильнее, чтобы Украина уступила россиянам территорию на Донбассе. Этот вопрос является одним из ключевых на мирных переговорах.

Тем временем глава Кремля Владимир Путин дал понять, что готов постоянно давить на Украину, истощая ее, если та откажется вывести войска с Донбасса.

Напомним, 9 апреля Путин объявил пасхальное перемирие: в РФ выразили надежду, что Украина прекратит огонь.

Также 9 апреля Владимир Зеленский объяснил, почему Украина не будет сдавать Донбасс: "Сейчас нет гарантий безопасности".