В Європі б'ють на сполох: Трамп може посилити тиск на Київ, щоб швидко покінчити з війною, — The Guardian

Війна в Ірані продемонструвала розбіжності між Європою та Вашингтоном, посиливши занепокоєння серед європейських лідерів щодо дотримання зобов'язань США щодо потенційної мирної угоди.

Зусилля щодо припинення війни в Україні значною мірою зайшли в глухий кут з початку військової операції США на Близькому Сході, а тристоронні переговори між Києвом, Москвою та Вашингтоном поставили на паузу з лютого цього року. Про це пише The Guardian.

Можливий візит до Києва спецпосланця президента США Стіва Віткоффа і його зятя Джареда Кушнера, що стане першим для них з моменту початку переговорів, може "перезавантажити" зусилля щодо припинення війни. Проте на тлі війни в Ірані між європейськими лідерами та Вашингтоном виникли непорозуміння, які викликають занепокоєння у Європі щодо потенційної мирної угоди і ролі США в обіцяних зобов'язаннях.

"Ви можете бачити, що команда Трампа вичерпує терпіння в Україні та хоче швидкого рішення", — зазначив медіа європейський посадовець.

Трамп прагне "геополітичної перемоги"

Нещодавня риторика Дональда Трампа про те, що війна в Україні "не наша (США — ред.) війна" може демонструвати Кремлю несерйозність намірів США у подальшій підтримці Києва.

"Україна справедливо сумнівається, чи ці американські гарантії безпеки дійсно щось означають", — зауважив європейський представник.

Ще двоє посадовців висловили занепокоєння, що Дональд Трамп перед виборами може посилити тиск на Київ. Прагнучи "геополітичної перемоги", він може тиснути сильніше, щоб Україна поступилася росіянам територією на Донбасі. Це питання є одним з ключових на мирних переговорах.

Тим часом глава Кремля Володимир Путін дав зрозуміти, що готовий постійно тиснути на Україну, виснажуючи її, якщо та відмовиться вивести війська з Донбасу.

Нагадаємо, 9 квітня Путін оголосив великоднє перемир'я: у РФ висловили сподівання, що Україна припинить вогонь.

Також 9 квітня Володимир Зеленський пояснив, чому Україна не здаватиме Донбас: "Зараз немає гарантій безпеки".