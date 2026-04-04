Джаред Кушнер і Стів Віткофф можуть приїхати в Україну: Буданов назвав приблизні терміни

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і зять глави Білого Дому Джаред Кушнер можуть приїхати до Києва, очоливши американську делегацію, у квітні.

Про це заявив глава Офісу президента Володимира Зеленського Кирило Буданов, повідомляє Bloomberg.

Точної дати візиту не називають, але делегація може прибути незабаром після православного Великодня, який цього року відзначають 12 квітня.

Для Віткоффа і Кушнера, які неодноразово літали в Росію, приїзд в Україну стане першим. До складу делегації також може увійти сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

"Кушнер, Віткофф, Ліндсі Грем — це ті, хто, як очікується, приїдуть. Хто ще буде — ми побачимо", — зазначив Буданов.

Видання з посиланням на американського чиновника повідомляє, що потенційну поїздку Віткоффа і Кушнера в Україну обговорюють, але поки не підтвердили.

Візит обговорюється на тлі зусиль з відновлення мирних переговорів між Україною і Росією, де США виступають посередниками. Чергова зустріч делегацій мала відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах на початку березня, але була відкладена через війну в Ірані.

Попередні зустрічі не принесли якихось відчутних результатів, оскільки Кремль хоче виведення українських військ із Донецької області, включно з районами, які не контролюються російськими силами, а Київ категорично відкидає цю умову.

США запропонували створити там так звану вільну економічну зону, яка не перебуватиме під контролем жодної з країн.

Наразі Україна домагається уточнення точного характеру гарантій безпеки, які США нададуть для запобігання майбутній російській агресії в рамках будь-якої угоди з Москвою про завершення війни. Буданов заявив, що Київ може домогтися надійніших гарантій після візиту американської делегації:

"Ми давно визначили, чого хочемо. Думаю, це скоро буде реалізовано. Що буде далі — це вже інше питання. Але щодо гарантій безпеки ми безумовно досягли прогресу — ми вже просунулися вперед".

Він також розповів, що іноземні союзники просять Україну припинити регулярні авіаудари по російських нафтопереробних заводах на тлі різкого зростання світових цін на нафту і паливо.

2 квітня Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки не повинні були "лізти" у справи України, оскільки вона розташована далеко за океаном. На його думку, Вашингтон надав Україні коштів більше, ніж достатньо, не отримавши у відповідь "нічого натомість".

Також він погрожував припинити постачання зброї Україні через війну з Іраном.